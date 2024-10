El Rally de la Canola llegó a la meta cargado de conocimiento

También denominado “Rally del conocimiento”, este evento tuvo un total de 9 paradas entre Brasil y Uruguay. Cada lugar visitado presentó novedades y peculiaridades sobre la canola. Esta es una siembra de invierno dentro de un sistema de rotación de cultivos. En Paraguay se sembraron este año unas 60.000 hectáreas, y el precio de venta está acompañando al productor.

Novedad en híbridos y la carinata

Darci Bortolosso, presidente de la fábrica Copordini ubicada en Naranjal, Alto Paraná, destacó que en el recorrido por Brasil y Uruguay quedó demostrado que la canola es un rubro que se adapta perfectamente a diversos tipos de suelos y ambientes. “Venimos buscando tecnología y eso encontramos, con las nuevas variedades que no solo son más tolerantes a algunos problemas de malezas, sino también con el plus del rendimiento. Por otro lado, conocimos el cultivo de la carinata, que es de la familia de la canola pero que se usa solo para biodiésel”, apuntó.

Paraguay está bien en tecnología

El presidente de la Cooperativa de Productores de Naranjal (Copronar), Valdimir Bianchessi, dijo sobre el Rally de la Canola: “Nos damos cuenta en este recorrido por Brasil y Uruguay que estamos bien en cuanto a tecnología, incluso estamos adelantados en algunos temas; además, no todos los países pueden plantar canola. Desde Copronar buscamos motivar y acompañar a los productores, y dentro de un nuevo trabajo, estamos hablando de la posibilidad de la siembra de sorgo y luego canola, favoreciendo a la rotación de cultivos y buscando mejor rentabilidad”.

Canola en Latinoamérica

Vantuir Scarantti, presidente de Abrascanola, organizador del evento, dijo: “Realmente encontramos muchas novedades en este Rally, y una de ellas es la expectativa de crecimiento, tanto en lo referente a alimentación humana y también en lo referente a biocombustibles. Se estima que el próximo año tanto Brasil, como Paraguay, Uruguay y Argentina podrían crecer entre un 20 y 30%. Por otro lado, surgió en este viaje la intención de crear la Asociación Latinoamericana de Canola”.

Rubro altamente rentable

Conversamos también con el Ing. Agr. Silmar Primaz, gerente comercial de Copordini y Copronar, quien puso énfasis en la rentabilidad que le deja la canola al productor. “La idea de que el Rally de la Canola pase por dos países nace en un simposio realizado en 3 de Mayo, Río Grande do Sur, y hoy se cumple un sueño con más de 100 participantes, pasando por más de 20 ciudades con 9 paradas importantes entre Brasil y Uruguay”, manifestó. “En lo referente al cultivo de la canola, en Paraguay, el año pasado se superaron las 100.000 hectáreas pero el clima no ayudó. No obstante, este año se llegó a 60.000 hectáreas y podemos decir que fue un buen año. Es una opción de invierno, su costo de producción es bajo, y su precio es más estable que otros cultivos, dejando buen margen”, añadió.

Resumen del recorrido

La primera parada fue en Santa Rosa, Río Grande do Sur, Brasil, en el campo de investigación de Coopermil. Al día siguiente en el municipio de Santa Rosa se visitó el campo de investigación de Celene Alimentos, y luego el grupo se trasladó a San Luiz Gonzaga para visitar Copatrigo y ver sus trabajos. El tercer día los rallystas ya estaban en Uruguay y llegaron a Colonia, para conocer cómo está trabajando el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA); en tanto que al día siguiente se visitó la parcela de productores apoyados por ALUR y unos ensayos en el distrito de Young, Río Negro.

Durante el rally fue lanzado un nuevo híbrido de canola Trophy y la Carinata Nujet 350, que según Luiz Rambo de la firma CW Trading, ya estarán en Paraguay para la campaña de invierno 2025.