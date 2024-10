PGN 2025: bicameral prepara una nueva audiencia con ministros y gobernadores

Es la cuarta audiencia informativa que llevará a cabo mañana el organismo asesor del Congreso para dar seguimiento al estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, que fue presentado por el Poder Ejecutivo.

La propuesta del Ejecutivo fue entregada el 30 de agosto y, como parte del trámite legislativo, pasó a la comisión bicameral para su análisis y dictamen correspondiente, que deberá estar firmada en los últimos días del presente mes.

En las primeras tres audiencias ya realizadas, la bicameral recibió a 19 autoridades de instituciones públicas, del sector de seguridad, del área social, de la justicia, del sector bancario y del organismo contralor.

Convocados para mañana

La audiencia de mañana se desarrollará de 9:00 a 12:00 en la sala de sesión de la Cámara de Diputados y, según la agenda que dieron a conocer, estarían participando unas 20 autoridades públicas para defender sus respectivos planes para el año siguiente.

El organismo asesor convocó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué; al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez; a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde; así como a los gobernadores departamentales, que suman 17.

Los gobernadores en años anteriores presentaban sus necesidades y propuestas en forma conjunta, a través de la presidencia del Consejo de Gobernadores; luego, si era necesario, cada uno brindaba más detalles del proyecto de su departamento.

A las gobernaciones, el gobierno del presidente Santiago Peña (ANR-cartista) les asignó para el próximo año importantes aumentos presupuestarios, principalmente para la ejecución del programa “Hambre Cero” en las escuelas públicas del país.

Según las cifras establecidas en el proyecto de PGN 2025 que entregó el Ejecutivo al Congreso, a las 17 gobernaciones se destinan más de G. 2,1 billones (US$ 281,7 millones), monto que implica un incremento del 73,3% con relación al presupuesto aprobado 2024 (sin incluir las ampliaciones).

Proyecto de presupuesto 2025

El PGN 2025, presentado por Ejecutivo a fines de agosto, asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), de este total a la administración central le corresponde G. 69,1 billones (US$ 9.138 millones) y a las entidades descentralizadas G. 63,7 billones (US$ 8.418 millones).

La referida propuesta representa un aumento de G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones), 14% más con relación al presupuesto 2024 aprobado.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había pedido a los parlamentarios de la comisión bicameral que mantengan el tope de gasto para no sobrepasar el déficit fiscal de 1,9% del PIB previsto, como parte del plan de convergencia fiscal al tope de 1,5% para 2026.

Señalaba a los legisladores, sin embargo, que podrían realizar modificaciones dentro de ese marco del proyecto, pero que debían tener en cuenta que si van a asignar más recursos a algunas instituciones, se deberá reducir gastos en otras entidades.