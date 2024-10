PGN 2025: Justicia Electoral contempla más cargos, pagos a partidos y compra de máquinas

El proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Poder Ejecutivo le asigna a la Justicia Electoral G. 725.682 millones (US$ 95,8 millones al cambio presupuestado).

Lo asignado a la entidad representa un aumento de G. 166.467 millones (US$ 21,9 millones) con relación al presupuesto 2024 aprobado, lo que implica 29,8% más.

Lea más: TSJE plantea introducir unas 200 modificaciones a las leyes electorales

En la tercera audiencia informativa que lleva cabo la Comisión Bicameral de Presupuesto para el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2025, Rossel y los ministros del TSJE ingresaron a la sala luego de la presentación de la Corte Suprema de Justicia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propuesta del TSJE contempla el reajuste salarial para los que ganan hasta el sueldo mínimo, la creación de cargos, subsidio y aporte a los partidos políticos, así como la compra de las máquinas de votación utilizadas en las elecciones en el país.

Nuevos cargos solicitados

Según la exposición, la Justicia Electoral cuenta actualmente con 5.497 personal permanente, de los cuales 1.466 tendrán una adecuación al salario mínimo legal de G. 2.798.309 mensual.

Además, se contempla la creación de 33 cargos, del cual 20 están previstos para programadores y 13 para estibadores de máquinas.

También cuenta con 1.487 contratados, de los cuales 1.287 son jornaleros y 209 son profesionales, según los datos expuestos hoy por Rossel.

Subsidio y aporte a los partidos

En cuanto a aportes y subsidios que reciben del Estado los partidos políticos, en el presupuesto para el próximo año se prevé el pago de un total de G. 66.000 millones (US$ 8,7 millones).

De este total asignado, G. 26.000 millones corresponden a aportes y G. 40.000 millones a subsidios, de acuerdo con los montos contemplados.

La cifra total prevista para los partidos políticos es levemente menor a la contemplada actualmente en la ley de presupuesto vigente 2024.

Lea más: PGN 2025: ¿cuánto recibirán los partidos políticos?

Este año el monto es poco más de G. 66.880 millones (US$ 8,8 millones), de esto G. 36.880 millones son para aportes y G. 30.000 millones para subsidios.

Rossel señaló a los parlamentarios que el total a ser abonado en subsidio a los partidos políticos por las elecciones nacionales y departamentales, suma G. 119.008 millones (US$ 15,7 millones al cambio presupuestado).

Dijo que en 2023 se abonó G. 10.000 millones, este año 30.000 millones, por lo que el saldo asciende a G. 79.008 millones, del cual se programa para el año venidero G. 40.000 millones y para el año 2026, otros G. 39.008 millones.

Máquinas de votación

Con relación a la compra de las máquinas, la Justicia Electoral plantea que será más conveniente con respecto al alquiler, que demanda mayores recursos del Estado, de acuerdo a un estudio que realizaron.

La Justicia Electoral sostiene que conforme a la ley que incorpora el sistema de listas cerradas, desbloqueadas de representación proporcional para cargos pluripersonales, implementó el sistema de voto electrónico, a través del arrendamiento de las máquinas de votación, desde el año 2.021.

Con relación a ésta experiencia, resulta necesario mencionar que esta modalidad de arrendamiento permitió a la institución conllevar de manera integral el sistema de voto electrónico presencial en todos los departamentos y distritos del país, garantizando el ejercicio del derecho al sufragio para todos los ciudadanos habilitados.

Lea más: Debaten eliminar máquinas de votación en elecciones

El presidente del TSJE argumentó que para las elecciones municipales de 2026 y las generales de 2028 se estima que la cantidad de electores llegará a los 6.300.000, para lo cual se necesitará de 30.000 máquinas de votación.

Según los datos expuestos por el TSJE como resultado de un estudio realizado y proyectado desde 2025 a 2033, que incluyen ocho eventos: internas simultáneas, municipales, nacionales y departamentales y las del Consejo de la Magistratura.

Los resultados que arrojan el estudio indican que el arrendamiento demandará US$ 191 millones, en tanto que la compra US$ 137,6 millones, lo que implica una diferencia menor de US$ 53,3 millones, indica el informe presentado.