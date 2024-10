Aeropuerto de Encarnación, una infraestructura desaprovechada por falta de luces en la pista

El Aeropuerto Municipal de Encarnación, Teniente Amín Ayub, ubicado en el distrito de Capitán Miranda, a 16 kilómetros del microcentro de la capital departamental, se halla prácticamente inoperativo desde la pandemia de covid-19, hace cuatro años. La única empresa que prestaba el servicio de transporte aéreo dejó de operar, por lo que solo llegan y parten vuelos privados.

Aparte de la infraestructura desaprovechada, solo se puede utilizar la pista durante el día, debido a que el sistema de iluminación se encuentra averiado, lo que impide su uso durante la noche. El sistema de luces en la pista fue inaugurado en el año 2016, lo que demandó una inversión de G. 5.600 millones, pero hoy ya no funciona.

Según la nómina de funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), publicada en agosto de 2024, en total son 27 los designados por la institución al aeropuerto municipal, bajo la jefatura del jefe del aeródromo Nelson Castro Paiva. Esta terminal aérea es administrada por el funcionario de la municipalidad de Encarnación, Lucas Rienzi.

Nuevas inversiones, aún sin avances

El pasado 20 de septiembre de 2024 el presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, firmó un convenio con el intendente municipal de Encarnación, Luis Yd (Alianza), para proyectar una inversión progresiva de US$ 10 millones con el fin de desarrollar mejoras graduales en el aeropuerto de la ciudad.

La primera etapa debería estar lista antes del inicio del Rally Mundial (WRC) Paraguay 2025. Según el compromiso, se debería empezar con la instalación de sistemas avanzados de iluminación de pista, adquisición de equipos de comunicación y seguridad, escáneres de maletas, y la implementación de un equipo canino especializado en seguridad y rescate.

El objetivo es convertir el Teniente Amín Ayub en un aeropuerto internacional. No obstante, las inversiones al parecer no serán inmediatas, considerando que la Dinac aún no empezó los llamados a licitación correspondientes.

Datos del aeropuerto de Encarnación

Las instalaciones del aeropuerto fueron construidas en su momento por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que recepcionó la obra el 2 de agosto de 2011. Representó una inversión de más de G. 50.000 millones. El aeropuerto recibió su primer vuelo internacional el 16 de enero de 2013, proveniente de Bahía (Brasil).

Cuenta con una pista de aterrizaje pavimentada de 2.000 metros de largo y 45 metros de ancho, una plataforma de ascenso y descenso de pasajeros, un edificio terminal de pasajeros con 660 m² de superficie cubierta, una torre de control con 32 m² de superficie cubierta, una caseta de control, un edificio de depósito y el asfaltado del camino de acceso.

Terreno se debe traspasar a la Dinac para encarar inversiones

El presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, explicó a este diario que el aeropuerto de Encarnación sigue perteneciendo a la Municipalidad de la ciudad y que actualmente el terreno está en proceso de traspaso a la Dinac, para que la institución tenga potestad de realizar las inversiones establecidas en el convenio firmado el mes pasado.

“Hay un acuerdo con la junta municipal y el municipio para ceder a la Dinac el aeropuerto, para su modernización. Esto se hace en vista del Mundial de Rally del año que viene y otros eventos que requieren la modernización del aeropuerto para la ciudad, como el carnaval y otros. Este proceso está en marcha”, expresó.

En este sentido, Mendoza explicó que la ley impide a la Dinac hacer inversiones en terrenos o predios que no son de la institución, por lo que para invertir en ese aeropuerto necesitan que la propiedad esté transferida a la Dinac. Según explicó, esto está en proceso, con la burocracia que ello implica.

Inversión en tres etapas

“Este es un proceso que está en marcha. La junta municipal de Encarnación ya aprobó la cesión del aeropuerto a la Dinac hace 15 días, y tiene sus pasos y sus burocracias, pero eso está en marcha. Cuando ese traspaso se concrete, la Dinac va a invertir en tres etapas”, indicó.

Mendoza resaltó que para el primer año de la competencia del Rally Mundial (2025) se pretende ejecutar la primera fase del plan, priorizando los trabajos de la pista. Para el segundo año, se llevarán a cabo trabajos mayores en la pista, en el edificio terminal, estacionamiento, acceso y otras obras para mejorar el confort del pasajero.

Asimismo, en una tercera etapa, una vez que el aeropuerto funcione con la dinámica que requiere una estación internacional, está prevista mejorar la terminal.

“Por el momento, mientras no ocurra ese traspaso, muy poco podemos hacer dentro de la terminal, debido a un impedimento legal. Pero no es un retraso de nadie; se está cumpliendo con los procesos normales que esto requiere”, concluyó.

Las obras previstas en el aeropuerto de encarnación

Fase 1:

Obras de infraestructura lado aire

Ensanchamiento de Calle de Acceso Ampliación de Plataforma- Pavimento flexible Área de seguridad de extremos de Pista 02-20 Construcción Estación de Bomberos (SEI) Calle de salida rápida

Adquisición e instalación de radio ayudas

D VOR + DME Contraantena + adecuación Actualización de Módulos ALMCS Luces Capacitación (Transferencia de conocimiento y documentos)

Adquisición e instalación de equipamiento lado aire

Cambio de luces de pista, taxiway, apron CCR regulador de corriente constante Torres de iluminación de plataforma

Adquisición de equipos de seguridad

Escáner para maletas de mano Arco detector de metales (2 unid.) Detector de metales manual (2 unid.)

Fase 2:

Obras de infraestructura

Ampliación de Edificio Terminal de pasajeros ILS - DME

Fase 3:

Adquisición e instalación de equipamiento lado aire