Empleo: mañana es la feria Amcham Job Fair

La feria de empleos “AmCham Job Fair” se realiza mañana en el Paseo La Galería en el horario de 09:00 a 17:00, de la mano de la Fundación AmCham, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, en alianza con Manpowergroup Paraguay.

Esta actividad será un espacio de oportunidades que conectará a prestigiosas empresas con los participantes y exparticipantes de programas educativos ofrecidos a través de la embajada y las organizaciones aliadas, profesionales graduados o con experiencia laboral en Estados Unidos y exbecados de Taiwán.

Según lo expresado por los organizadores, son casi 50 las vacancias laborales que estarán disponibles en la AMCHAM Job Fair, entre ellas:

Especialista en Tecnología y Digitalización (ADM)

Ejecutivo de Servicios (Tigo)

Encargado de comunicación de programas (Fundación Paraguaya)

Auditoria (Deloitte)

El objetivo primordial de la AmCham Job Fair, según sus organizadores, es facilitar el vínculo entre profesionales de niveles junior, semisenior y senior, con compañías líderes en sus respectivos sectores. Este evento busca acercar a los postulantes oportunidades laborales únicas y al mismo tiempo, crear un entorno ideal para que las empresas puedan identificar y captar talentos extraordinarios, con formación académica tanto nacional como internacional.

¿A quiénes va dirigida la feria?

Esta feria está dirigida a una diversidad de candidatos que hayan participado de programas como: Access Scholarhip Program, Youth Ambassadors, Programa de Becas Hayes, Global Ugrad Program, Opportunity Funds, Competitive College Club, Young Leaders of the Americas, Study of the U.S. Institute (SUSI) para mujeres de pueblos originarios y afroparaguayas, Academy of Women Entrepreneurs- AWE, Global Online Courses for English Teachers (Open), Fulbright y Fulbright-BECAL, entre otros.

Espacios para contactos y negocios

Además detallaron que la Feria ofrecerá valiosas oportunidades de networking con compañías, profesionales, autoridades gubernamentales y representantes de la Embajada, abriendo puertas a posibles colaboraciones. Las instituciones aliadas a AmCham Job Fair abarcan tanto asociaciones de exbecarios y graduados de programas en los Estados Unidos, como organizaciones que trabajan para facilitar los lazos con Paraguay.

Entre ellas, Fundación AMCHAM, Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), Comité Paraguay Kansas, Asociación Paraguaya de Profesionales Graduados en los EE.UU. (APPG), State Alumni Paraguay (SAP), Asociación Fulbright Paraguay, Youth Council, EducationUSA y Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” (BECAL).