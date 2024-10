Anexo C: Faltan menos de tres meses para la fecha límite y poco es lo que se sabe de la negociación

A menos de tres meses para la fecha límite, las negociaciones formales sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú entre Paraguay y Brasil aún no comenzaron y es poco lo que se sabe sobre las tratativas. A pesar de las expectativas generadas tras el acuerdo del 7 de mayo pasado, cuando fijaron como tope del cierre de las discusiones antes de fin de año, no se avanzó en los detalles clave del nuevo acuerdo, según lo informado escuetamente por las autoridades nacionales.