Ingresos por exportaciones afectados por baja de precio

Entre enero y setiembre del presente año, el Paraguay exportó productos por valor de US$ 12.517 millones a los distintos mercados del mundo, cifra inferior en 2,4% a la registrada en igual periodo del año pasado, cuando se exportó por valor de US$ 12.829 millones, de acuerdo con el reporte de comercio exterior presentado hoy por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Exportaciones registradas

Las exportaciones registradas representaron el 69,7% del total, alcanzando US$ 8.730,6 millones, inferior en 2,3% al valor acumulado a septiembre del 2023.

En este grupo se destaca que en el grupo de bienes primarios del cual se exportaron 9.224.900 toneladas de productos, 19% más en comparación al volumen exportado en igual periodo del año pasado de 7.716.100 toneladas. Sin embargo, en término de ingresos, este segmento que agrupa a la soja, maíz, trigo, sésamo y otros, ingresó US$ 3.493,8 millones, inferior en 0,9% al mismo periodo del año pasado, con lo cual se evidencia como afectó la baja de precio de los principales productos de exportación, esto incluso a pesar de la fuerte apreciación del dólar.

La reducción observada en las exportaciones registradas se encuentra explicada principalmente por la caída en los precios de la harina y aceite de soja, y menor envío de maíz.

También incidieron las menores ventas de energía eléctrica, asociados a la menor producción por la bajante del río.

Entre los principales productos primarios exportados, se destaca el envío de 7,3 millones de toneladas de semilla de soja, 41% más que el año pasado en el mismo lapso de tiempo. Sin embargo, los ingresos totalizaron US$ 2.926 millones, 4,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, según los datos de comercio exterior del BCP.

En el rubro de manufactura de origen agropecuario se resalta la exportación de carne ingresó US$ 1.270 millones hasta el mes de setiembre, lo cual representó un incremento del 7,3% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Reexportaciones también bajan

Las reexportaciones, por su parte, con el 23,4% del total, registraron un valor de US$ 2.923,0 millones, con una reducción acumulada de 6,7%. Las otras exportaciones, con un 6,9% de participación, registraron un incremento acumulado del 13,9%, situándose en un nivel de US$ 863,7 millones.

En cuanto a los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 813,0 millones, superior en 6,5% a lo registrado en el mismo periodo del año 2023.

Importaciones aumentan 5,9%

Al mes de septiembre de 2024, las importaciones totales alcanzaron US$ 12.124,6 millones, superior en 5,9% a los US$ 11.446,0 millones registrados durante el mismo período del año anterior.

Según los datos, las importaciones registradas representaron el 97% del total y alcanzaron un valor de US$ 11.761,3 millones, un 7,1% superior con respecto al acumulado a septiembre del 2023, mientras que las otras importaciones representaron el 3,0% restante, por un valor de US$ 363,2 millones y con una reducción del 21,1% con respecto al valor acumulado a septiembre del año pasado. En volúmenes, se observó un incremento de 15,6%.

Balanza comercial con superávit

El saldo del comercio exterior, al mes de septiembre del 2024, registró un superávit de US$ 392,6 millones, cifra que surge de restar de las exportaciones totales (US$ 12.517 millones) con las importaciones por (US$ 12.114 millones).