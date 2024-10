Millonaria licitación de Mitic para centro de datos del Estado: Vea las empresas que ofertaron

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), dirigido por Gustavo Villate, publicó una licitación para el “servicio de diseño, construcción, equipamiento integral y puesta en operación del centro de datos del Estado (data center)”, en la que prevé destinar G. 143.171 millones (ID N° 447.876).

Las ofertas se recibieron el 25 de septiembre último, y participaron cuatro firmas interesadas. Las propuestas siguen en etapa de evaluación, según lo publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Según el pliego, el data center se construirá en el Predio de la Escuela de Infantería de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en la zona Chaco’i, distrito de Nueva Asunción, cuyo municipio fue creado bajo Ley N° 6731/2021, en el Departamento de Presidente Hayes, en la Región Occidental.

Las ofertas que se recibieron

Las propuestas presentadas, tanto en dólares como en guaraníes, fueron: Consorcio ITC Tecnoedil (conformado por ITC Servicios SRL y Tecnoedil SA Constructora), que ofertó G. 193.290 millones; Consorcio de Infraestructura Tecnológica (integrado por Netlogic SRL y Sociedad Constructora Chaco SA), que propuso US$ 25,5 millones; Consorcio Tecnológico Contec (compuesto por Jiménez Gaona y Lima SAE, Tecnología en Electrónica e Informática SA y Geintec SA), que ofertó US$ 13 millones y G. 40.386 millones; y, por último, Consorcio Concret Data (integrado por Concret Mix SA y Fibratel SL), que propuso US$ 21,8 millones.

El plan está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, según los datos de la institución, con esta contratación se espera alojar datos para una mejor gestión de proyectos como Nubepy, soluciones de conectividad, servicios en línea, ciberseguridad, Gobierno Electrónico, TIC en Educación, Economía Digital, sistemas de intercambio de información y más.

El proyecto también hará disponible espacio para la instalación de servidores de OTT consumidos en Paraguay, mejorando así la calidad de la salida internacional y posibilitando la atracción de proveedores de servicios y centros logísticos.