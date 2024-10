Esperan apertura de Taiwán para la exportación de carne de ave

“Actualmente se está cubriendo el mercado nacional, y eso nos ayuda para avanzar con la exportación de carne de pollo, y seguimos trabajando sobre esto, pues no es fácil, ya que los destinos (30 países) no solo exigen volumen sino constancia, o sea, todos los meses; y debemos honrar nuestros compromisos. Una de nuestras fortalezas, es sin dudas que somos uno de los pocos países que se autoabastece en producción avícola, algo que no sucede en muchos otros lugares”, dijo Ceuppens.

Apuntando a la apertura de Taiwán

“Actualmente tenemos 30 países compradores, en su mayoría de Asia, África y algo en Centroamérica. Para nosotros es muy importante sobre todo el destino asiático, porque es otro tipo de producto que piden con relación a lo que se quiere en nuestra zona. Entonces, eso sí podría ayudar mucho al precio promedio de nuestros productos. Este fin de mes estaremos teniendo la inspección de los especialistas de Taiwán, cuya apertura de mercado estamos esperando hace varios años. Esta es la última, ya hemos cumplido todos los requisitos, y confiamos que próximamente ya estaremos habilitados”, confirmó.

Empresas interesadas en el Paraguay

“Creemos que es bueno que haya empresas extranjeras interesadas del sector avícola, en venir a invertir al país, pero así también, es importante que las reglas sean iguales para todos, y no solo por atraer inversiones se les van a dar más beneficios para entrar a competir con ventajas. Nosotros sabemos que varias empresas nacionales quieren invertir más, pero dudan en hacer inversiones por la falta de seguridad en ese sentido. En nuestro caso seguimos trabajando con el sistema de granjas integradas y recibiendo a interesados en seguir produciendo”, explicó la señora Ceuppens.

Tema China

En cuanto a su opinión sobre la posibilidad de vender a China, dijo: “En el rubro avícola, unos 5 a 6 años atrás, China se presentaba como un país muy interesante para exportar, ya que en ese entonces mejoraron su poder económico, y a la vez tuvieron muchos problemas con la gripe aviar. Sin embargo, hoy ya no es así; incluso tenemos datos de muchos que les vendieron productos, tuvieron problemas de pago y otras cosas, y es que este país es gigantesco, y hay que cubrir volúmenes, y al no poder cubrir no terminaron bien los negocios, eso en producción avícola”.

Contrabando y situaciones con países vecinos

“Lastimosamente, nuestro principal problema sigue siendo el contrabando, y a causa de esto es muy difícil hacer proyecciones o estadísticas de venta. Calculamos que al año hay un 15 por ciento de productos de contrabando que ingresan al país; incluso podemos decir que hay épocas en que se triplica el contrabando, y esto hace aún más difícil pensar en invertir para seguir creciendo. Nuestra condición de país mediterráneo, y además con vecinos poderosos productores como Brasil y Argentina, que cuando tienen una coyuntura económica, sanitaria o incluso de guerras en países a donde exportan, lastimosamente repercuten en nuestro país, porque, lo que no pueden vender afuera ingresa a Paraguay”, manifestó luego.

US$ 50 millones menos

A la consulta de cuánto sería el impacto económico que causa el contrabando, la señora Ceuppens dijo: “Es difícil dar un número exacto, ya que hay épocas en que el contrabando aumenta y otras en que baja, pero al año el perjuicio estaría en torno a los US$ 50 millones, creo que no estoy lejos, y es un dinero que deja de entrar al país. La política anterior de la subvención en Argentina y la diferencia de cambio nos golpeó mucho. No obstante, el nuevo gobierno del país vecino ha cambiado el tema subsidio y eso nos ayudó mucho”.