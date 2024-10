Dólar: Cotización imparable, alcanzó un nuevo pico histórico

La divisa estadounidense viene repuntando en nuestro mercado desde hace un tiempo y en la jornada de este jueves alcanzó un nuevo pico histórico de cotización al cerrar en G. 7.840 en el cambio efectivo o minorista y a G. 7.918 en el cambio interbancario o mayorista. En lo que va del año, el dólar se apreció alrededor del 6% frente a la moneda local.

¿Qué factores inciden en la suba del dólar?

Consultado sobre qué factores están incidiendo en esta suba de la cotización de la divisa estadounidense en nuestro mercado, Emil Mendoza, titular de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay detalló que si bien hay una tendencia debido a factores externos, también se dan algunas situaciones internas que están presionando en una mayor apreciación del dólar.

Uno de estos factores es que estamos en periodos donde la demanda de dólares por parte de importadores se intensifica y por ende aumenta la presión en el tipo de cambio. Explicó que este comportamiento es cíclico y que en todos los años se verifica una mayor demanda intrazona de los importadores en estos periodos, debido a que los comercios deben stockearse para fin de año. El año pasado para el segundo semestre, la divisa alcanzó los G. 7.500, su mayor valor en 20 años, valor que ha superado ampliamente en este periodo.

No obstante, este año sumó presión el menor ingreso de divisa por las exportaciones, debido al menor precio de las materias primas. Dijo que esta situación restó divisas al mercado en la primera parte del año y ahora se suma la situación de la bajante del río que está complicando y retrasando el envío de exportaciones.

“Lo que esta afectando mucho ahora es la bajante del río que no está dejando que nuestras exportaciones salgan afuera” detalló

Al respecto, mencionó a causa de esto, se puede observar en el informe del BCP al mes de agosto, que las exportaciones decrecieron 0,2%; sin embargo, las importaciones crecieron 8,6%.

Dólar alto persistirá

El titular del gremio de casas de cambio agregó que por el momento no se avisora que esta situación del tipo de cambio se pueda solucionar o revertir en el corto tiempo, debido a que luego del periodo de compras intrazona, viene la temporada de vacaciones, donde se suma la demanda de los vacacionistas que van al exterior, situación que nuevamente presionará al alza el tipo de cambio.

“Es una situación complicada va ser un poco difícil atajar la suba del dólar, esto hasta el mes de febrero (2025), donde empieza a entrar las divisas por exportación de soja y eso traerá un poco de paño frío a la cotización”, afirmó.

Inyecciones del BCP

Por su parte el Banco Central del Paraguay (BCP) ha inyectado poco más de US$ 1.200 millones en el circuito financiero en lo que va del año, esto con la intención de cortar los movimientos bruscos en la cotización y equilibrar la demanda de billetes. No obstante, en este mes de octubre las intervenciones han disminuido llegando a solo US$ 9 millones hasta el 11 de este mes.

Impacta en bienes de la canasta

La suba del dólar genera preocupación debido al impacto que está teniendo en los bienes importados de la canasta, ya que alrededor del 30% son bienes adquiridos de extrazona.

De hecho el resultado de la inflación de setiembre último de 0,2% mensual ya reflejó principalmente por el encarecimiento de los bienes durables importados, por efecto de la suba del dólar.