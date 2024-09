Dólar: Cotización sigue alta pese a fuerte inyección del BCP

El dólar interbancario o mayorista se mantiene en alza con respecto a la moneda local, a G. 7.809, mientras que en el cambio efectivo la cotización se redujo un poco, cerrando la jornada de este jueves a G. 7.730, de acuerdo con el promedio de las casas de cambio. En lo que va del año, el dólar se apreció alrededor del 6% frente a la moneda local, alcanzando niveles históricos para nuestro mercado.

Hay expectativa ante rebaja de tasas de la FED

Sin embargo, hay expectativa por parte de los agentes económicos, que la cotización del dólar se vaya normalizando, esto tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), donde la semana pasada decidió reducir en 50 puntos base el intervalo objetivo de su tasa de interés de referencia (desde 5,3% a 4,8%), algo muy esperado por las economías a nivel mundial.

Iván Dumot titular del Centro de Importadores del Paraguay (CIP) precisó que esta es sin dudas una buena noticia que se estaba esperando, pero que se trata de la primera reducción, con lo cual estima que el impacto en la cotización no será muy importante aún. Indicó que se podría esperar un dólar más bajo para inicios del próximo año, y que para lo que queda del 2024, se estima que no estaría muy lejos de los valores actuales.

Ante la apreciación del dólar frente al guaraní, el Banco Central del Paraguay (BCP) aumentó su intervención mediante la inyección de divisas en el circuito financiero con lo cual busca contrarrestar la presión sobre la cotización y evitar una mayor escalada de la divisa, aunque no puede ir contra la tendencia alcista que es a nivel global, coinciden agentes del sector.

¿Cuánto ya inyectó el BCP en el circuito financiero?

En lo que va del mes de setiembre, el ente monetario central inyectó US$ 150 millones al circuito financiero, que se suma los US$ 1.033 millones que se registró entre enero y agosto del presente año. De esta manera, las intervenciones del BCP ya supera a todo lo inyectado en el 2023, de US$ 833 millones.

No obstante, por el momento el valor del dólar se mantiene en alza, ya que estas inyecciones buscaban cortar las oscilaciones bruscas, no así de modificar la tendencia que era de un dólar alto a nivel mundial.