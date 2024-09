Suba del dólar: multitiendas piden mayor intervención del BCP

De acuerdo con lo manifestado por la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), los aumentos en los precios de los productos empezarán a notarse ya que estamos ante la llegada del stock para hacer frente a las ventas de fin de año. Uno de los principales factores que inciden en los costos es la fuerte apreciación del dólar, indicó el gremio en un comunicado.

De hecho desde el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) ya habían advertido de un encarecimiento de entre 5% y 10% de los bienes importados en la primera parte del año.

La cotización del dólar cerró ayer en G. 7.680 en el cambio efectivo y G. 7.731 en el interbancario, su mayor valor en nuestro mercado. La apreciación del dólar frente al guaraní está en torno al 5% en lo que va del año.

“Estamos advirtiendo desde hace semanas a la espera de una intervención puntual y eficaz para aminorar la marcha alcista de la moneda extranjera”, expresaron directivos del gremio en un comunicado. Lamentaron que se haya dado esta fuerte apreciación del dólar que impacta en los costos de los productos, esto ante la pasividad de la autoridad monetaria.

¿Cuánto ya intervino el BCP?

En el mes de agosto último, el ente monetario central inyectó US$ 168 millones al circuito financiero, completando en lo que va del año, unos US$ 1.033 millones, que es superior en 116% a lo que intervino frente al mismo periodo del año pasado, y superior incluso a todo lo inyectado en el 2023, de US$ 833 millones.

Según los datos del BCP, las intervenciones fueron por una parte de las ventas compensatorias de cuentas que tiene el Ministerio de Economía (MEF) en el BCP, por valor de US$ 353 millones entre enero y agosto del presente año, mientras que las intervenciones adicionales en el mercado fue por valor de US$ 679 millones, para el mismo lapso de tiempo.

Soluciones integrales

Por otra parte, Asimcopar añade en su comunicado que ven que hay posibles soluciones integrales que no sólo incluye al BCP sino a otros organismos, como por ejemplo, los que influyen en los costos aduaneros.

“Sin duda el aumento de los costos logísticos para los productos importados marca la dificultad que tendrán las multitiendas para no trasladar a precios dichos costos”, advirtieron

Señalan que hay una posibilidad para disminuir el impacto en precios sin afectar la recaudación prevista en el presupuesto en curso. “Desde Asimcopar nos comprometemos a seguir trabajando en todo lo necesario para bajar costos operativos y trasladar de manera limitada a precios, pero creemos es momento que en una mesa podamos trabajar todos juntos y cerrar un año de crecimiento”, detalla finalmente el escrito.