Yacyretá, a punto de hacer “polladas” para cumplir con sus compromisos financieros

“Estamos al borde de hacer una pollada”, dijo en tono irónico el jefe financiero del lado paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Federico Vergara, refiriéndose a las actividades informales que se realizan para recaudar fondos, ilustrando con crudeza la gravedad de la crisis financiera que atraviesa la binacional.

La EBY, margen derecha, tiene una deuda operativa de US$ 129 millones, la que está compuesta por US$ 88 millones que debe a un banco de plaza (Continental), de los que US$ 72.500.000 son de capital, más intereses, detalló Vergara, que haciendo la diferencia serían US$ 15.500.000.

Además, están las deudas con los proveedores, contratistas de obras, y con personas a las que se les expropió su inmueble. Asimismo, deudas con funcionarios que fueron desvinculados, deudas con funcionarios que fueron jubilados, pagos a herederos de funcionarios que fallecieron, que tienen que cobrar una liquidación final, entre otros. “Es un montón de cosas que sumados dan esos 129 millones de dólares”, especificó en entrevista en un canal de televisión de Encarnación.

Falta de pago de Argentina

Uno de los principales problemas radica en la falta de pago del gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, por la energía suministrada desde abril de 2023, acumulando una deuda de aproximadamente US$ 86 millones.

Vergara explicó que la situación se agrava debido a que Argentina está atravesando dificultades para planificar su suministro energético, especialmente de cara al verano. “Estamos trancados, porque aunque hay una gran demanda energética de Argentina, ellos no han logrado pagar lo que deben”, señaló.

Además, subrayó que la deuda acumulada por el gobierno argentino asciende a más de US$ 5.000 millones, debido a la diferencia entre lo que se factura y lo que realmente pagan. Este monto se genera porque la energía en Argentina está subsidiada y parte del costo está cubierto por ENARSA, la contraparte de la ANDE, mientras que el resto debe ser asumido por el gobierno argentino, que viene incumpliendo con estos pagos.

Relaciones bilaterales complicadas

La relación financiera entre Paraguay y Argentina en el ámbito de Yacyretá es complicada. Según Vergara, aunque Paraguay tiene derecho a reclamar con firmeza estos pagos, la situación está trabada por una deuda histórica de Yacyretá con el gobierno argentino, cercana a los US$ 20.000 millones, derivada de la construcción de la represa.

“¿Por qué Yacyretá no le reclama en forma dura (al gobierno de Milei)? Porque no hay que olvidar que, según los papeles, Yacyretá está debiendo cerca de 20.000 millones de dólares por la construcción al gobierno argentino también. Entonces, el gobierno puede decirte, ‘’bueno, mirá, vos me reclamas esto, ¿y te olvidás de lo que me debes?”, explicó Vergara, describiendo el delicado equilibrio en las negociaciones bilaterales.

Además, la Nota Reversal firmada en 2017, durante los gobiernos de Horacio Cartes y Mauricio Macri (conocida como el acuerdo Cartes - Macri), que proponía una solución a la deuda, aún no fue tratada por el Congreso argentino, dejando a ambas partes en estado de incertidumbre.

Impacto en proyectos y programas sociales

La crisis financiera tiene un fuerte impacto en los proyectos y programas de Yacyretá. “Estamos totalmente trancados”, lamentó Vergara. El programa de apoyo a la agricultura “Ñemyty” no pudo ser aprobado para el periodo 2024-2025, y la construcción de nuevas obras, como el hospital de María Auxiliadora y el ferrocarril, están prácticamente paralizadas. “Es catastrófica la situación”, calificó, sin temor exageraciones

Aunque algunos programas esenciales, como las becas estudiantiles y el apoyo a docentes, continúan, la mayoría de los proyectos sociales y de infraestructura fueron suspendidos o reducidos a su mínima expresión. “Si llegara el dinero que nos deben, lo primero que haríamos es pagar las deudas, no podemos pensar en nuevos programas”, afirmó Vergara.

Pese a la crítica situación, Vergara mencionó que las conversaciones con su contraparte argentina continúan, pero con pocas esperanzas de una solución rápida. Mientras tanto, la situación de Yacyretá sigue siendo incierta, con una deuda creciente y proyectos clave detenidos por falta de recursos.

Reunión con el mandatario

Vergara informó que, el miércoles pasado (16 de octubre), se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña, junto al asesor jurídico Eduardo González y el director ejecutivo paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez. En la reunión, de casi dos horas, recibieron instrucciones claras: Paraguay está dispuesto a ceder parte de la energía que le corresponde para aliviar la crisis energética de Argentina, pero con una “condición fundamental, que nos paguen lo que nos adeudan”, enfatizó Vergara, refiriéndose a los US$ 86 millones que Argentina debe por el uso de energía paraguaya desde abril de 2023.

Contó también que durante la última visita de Peña a Buenos Aires, no se lograron avances significativos a nivel presidencial, y que actualmente las discusiones técnicas están estancadas, principalmente debido a la resistencia de Argentina a reconocer deudas pasadas.

Postura técnica en las negociaciones con Argentina

Vergara explicó que, a pesar de las discusiones, los técnicos de ambos países no llegan a un consenso. “Ellos dicen: ‘vamos a mirar de ahora para adelante’. No quieren mirar hacia atrás”, explicó, aclaró empero que nuestro país insiste en resolver la deuda acumulada antes de avanzar.

Asimismo, mencionó que, si bien en los últimos meses Paraguay está retirando la energía que le corresponde (su 50%) y, por lo tanto, no hay nuevas deudas por cesión de energía, el agujero financiero creado previamente sigue sin resolverse. “El Gobierno argentino dice que no tiene plata, pero me pregunto, si los consumidores argentinos pagan por la energía, ¿dónde está ese dinero?”.

A pesar de la compleja situación, resaltó que las conversaciones siguen en pie. “Nosotros estamos intentando llegar a un acuerdo”, comentó, refiriéndose a una reciente conversación con su par argentino, el contador Guillermo Manuel Rothlisberger.

El equipo de Yacyretá en Paraguay está trabajando en una contrapropuesta que será presentada a Argentina en estos días. El jefe del Departamento Técnico, Ing. Ronnie Ayala, envió un informe con detalles sobre la disponibilidad de energía, y este lunes se espera avanzar con el director ejecutivo paraguayo para enviar la propuesta.

Sin embargo, el futuro de Yacyretá sigue siendo incierto. Paraguay exige una solución que permita un flujo de caja más estable y una planificación financiera más clara para los próximos 12 meses, pero hasta que Argentina no reconozca las deudas pasadas y proponga un plan de pago, la hidroeléctrica se enfrenta a un estancamiento en su operativa y desarrollo.