Responsables de ANDE se reúnen con representantes de bancos multilaterales

Durante la reunión de las autoridades de la ANDE con los representantes de los organismos multilaterales de crédito, como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), conversaron sobre las gestiones necesarias para el financiamiento de US$ 150 millones.

Detallaron que la ANDE requiere financiamiento por parte del BID por US$ 70 millones; del BEI, por otros US$ 70 millones y un fondo no reembolsable de la UE, de US$ 10 millones, para la ejecución del “Proyecto de construcción de la Subestación Emboscada en 500/220 kV e interconexión a la Red de 220 kV, en Asunción y los Departamentos de Central, Cordillera y Presidente Hayes”.

Los recursos permitirán aumentar la capacidad de transmisión de los Sistemas Metropolitano y Central, mediante la construcción de la Subestación Emboscada en 500 kV, el seccionamiento de las líneas de transmisión 500 kV, Margen Derecha Itaipú – Villa Hayes, y Valenzuela – Villa Hayes, además de la interconexión de la Subestación Emboscada a la red de 220 kV. De esta manera se podrá acompañar el crecimiento de la demanda y evitar la concentración de capacidad de transformación en la Subestación Villa Hayes, mencionaron.

Además, el fortalecimiento del sistema eléctrico permitirá la disponibilidad de varios centros de inyección de potencia a la red de 220 kV de los Sistemas Metropolitano y Central, que beneficiará a la capital y los departamentos Central, Cordillera y Presidente Hayes, añadieron.

Agregaron que las inversiones que deben ser realizadas tendrán un impacto significativo para la calidad de vida y el desarrollo económico de la población del país, permitiendo que la energía llegue en forma segura y confiable a todos los usuarios de la zona de influencia del proyecto.

La delegación de los bancos estuvo representada por el embajador de la UE, Javier García de Viedma; el director general de Asociaciones Internacionales (DG-INTPA), Félix Fernández Shaw; el representante del BID en Paraguay, Alonso Chaverri, y Verónica Prado, especialista en Energía del BID. También participó el jefe de Cooperación de la Unión Europea, Miguel Ángel Varela, y María Vargas del BEI, entre otros.

Impasse entre el Gobierno y bancos multilaterales

Cabe mencionar que ayer, en el panel sobre financiamiento al sector energético, donde participaron representantes del BID, Banco Mundial (BM), Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Fonplata, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, contó que el presidente de la República, Santiago Peña, firmó hace un mes, un decreto que exige que la ANDE compre torres de transmisión de fabricación nacional, decisión que choca con las regulaciones de los bancos multilaterales.

Comentó que en las últimas 30 licitaciones de la ANDE para la adquisición de torres de transmisión, en ninguna ganó la industria nacional. “Hace 10 años que las torres de transmisión de la ANDE vienen de China”, se quejó. Agregó que luego de firmarse ese decreto, la ANDE se encontró con que el financiamiento para la construcción de estas torres tropieza con un mandato de los organismos multilaterales, que dicen: “nosotros tenemos nuestras propias reglas dentro de los bancos, que no permiten que se imponga la obligatoriedad de la construcción de las torres dentro de la industria nacional”, explicaba el ministro de Industria.