El pedido de la Cámara de la Construcción al Gobierno: US$ 100 millones de intereses

Durante el gobierno anterior las empresas constructoras contratistas de obras estuvieron dos o más años sin cobrar, viéndose forzadas a hacer cesiones de créditos a los bancos, por lo que debieron abonar tasas de interés que no habían previsto al momento de presentar sus ofertas al Estado; esos intereses suman a la fecha unos US$ 100 millones y de lo cual están pendientes muchas empresas del rubro para seguir subsistiendo, detalló Guillermo Mas, titular de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). La deuda total con el sector de las constructoras llegó a cerca de los US$ 370 millones.

El titular del gremio brindó un discurso durante la presentación del nuevo Centro de Estudios Económicos de la Construcción (CEEC) y aprovechó la ocasión para transmitir las inquietudes de las socias. Al respecto, indicó que el atraso en el pago a las constructoras generó inconvenientes y el panorama fue empeorando para las empresas, a medida que fueron produciéndose los vencimientos de las cesiones de crédito, sin que el Estado abonara los compromisos.

Este efecto de “bola de nieve” sobre la deuda del Estado con las constructoras, que ha arrastrado a muchas empresas a una penosa situación financiera el día de hoy, que solo puede resolverse con el Estado honrando los compromisos tal como fueron pactados, con los intereses contractualmente acordados, y establecidos en la ley, y que hoy se calculan en alrededor de 100 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cabe señalar que el Gobierno Nacional colocó bonos soberanos en el mercado internacional por US$ 1.000 millones y en su mayor parte será para pagar deudas vencidas.

Lea más: Constructoras celebran cobro deudas pero lamentan desaceleración de obras

Esperan cobrar antes que finalice el año

“El presidente nos prometió honrar lo que corresponde y que están viendo la posibilidad de que saldar cuanto antes. Vemos que hay voluntad de parte del gobierno, y aparte también hicieron analizar por Contraloría y hay un dictamen favorable a esto. Están los contratos, están las leyes, así que no hay nada que objetar respecto al cobro de intereses, ya que están los contratos.”, afirmó.

La expectativa del sector es cobrar este pendiente antes que finalice el presente periodo.

Lea más: Che Róga Porã: el anuncio del Gobierno para ampliar el acceso a primera vivienda

Buenas expectativas para el 2025

Por otra parte, Guillermo Mas acotó que este año están cerrando con un crecimiento del 3%, recuperándose del bajón de periodos anteriores y que tienen buenas expectativas para el 2025.

Detalló que están trabajando en varios proyectos con el Gobierno en el sector vivienda con el MUVH, están muy avanzados con el programa de “Che róga porã” y el con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) están en permanente coordinación para algunos proyectos nuevos, convenios, ajustes técnicos. “Estamos en un importante trabajo de forma directa e indirectamente, participando en reuniones técnicas”, apuntó

También están expectantes de proyectos de obras viales, de saneamiento y conversaciones con el equipo de la hidroeléctrica Itaipú que tienen proyectos muy ambiciosos con inversiones relevantes. “Estamos hablando de 600 millones de dólares aproximadamente por año”, afirmó.