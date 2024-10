Capasu sobre productos sin registro sanitario: “No sé si la Corte se va a hacer responsable si hay algún intoxicado”

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) se suma a las voces críticas que repudian la importación de productos sin registro sanitario, que se están comercializando en comercios mayoristas poniendo en riesgo a los consumidores y usuarios. Esta situación es consecuencia de una medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la empresa L.A. Bussines SA, de dudoso origen, que accionó contra normas sanitarias alegando que limitan su derecho a la libre competencia y solicitó, con éxito, dicha medida cautelar para poder meter mercaderías sin permiso sanitario, mientras se analiza la cuestión de fondo.

Al respecto, el presidente de Capasu, Joaquín González, dijo que “es una lástima y una pena” que una decisión de la máxima autoridad del Poder Judicial ponga en riesgo a la población. “Con lo peligroso que es para toda la gente (consumir alimentos y bebidas de origen desconocido). No sé si la Corte se va a hacer responsable mañana si hay algún intoxicado”, señaló en conversación con ABC, esta tarde.

Es que tras la medida que obtuvo L.A. Bussines, que figura a nombre de Luis Fernández Álvarez Jaramillo y Sandra de Oliveira (con dirección y teléfono desconocidos), tachada de “firma de maletín”, otras compañías también solicitaron lo mismo a la CSJ. Es el caso de Borgaro S.A., Pro Confort S.A., Suntec Company S.A., Real Service, Representaciones Company y P&D Import.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Productos sin registro sanitario: Orué lanzó duras críticas a la Corte

“Son empresas de maletín. No se tiene ni siquiera un lugar dónde ir a reclamar. Le estamos poniendo en peligro a la población, porque hoy se están importando productos de primera necesidad, vi inclusive que se estuvieron incautando productos de la marca más conocida de gaseosa”, agregó González.

Comercio mayorista no es socio de Capasu

Consultado si hay socios de Capasu que estén vendiendo productos sin registro sanitario, respondió que no, rotundamente. “No. Acá hay un grupo que tiene comercio mayorista que es el grupo que está vendiendo. Gente de frontera. Que es el grupo Cogorno y es Fortis, según vimos luego de la intervención del INAN. No es que todo el mundo está haciendo esto. Si comprás algo de Fortis, tenés que ver qué origen tiene, si tiene registro sanitario o no”, aseveró.

Víctor Ríos “ofende la inteligencia” de la ciudadanía

En ese sentido, el ministro de la Corte Víctor Ríos dijo esta semana a ABC que la medida cautelar otorgada a L.A. Bussines fue para importar, no para comercializar, lo cual para muchos empresarios es una afirmación que “ofende la inteligencia”. Pues si una mercadería entra al territorio nacional, ¿cómo impedir que luego se comercie a lo largo y ancho del país?

Pero no sólo hay responsabilidad de la importadora y de la misma CSJ que dio el permiso, sino también del comercio que está vendiendo sin las licencias correspondientes. En Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) encontró esta semana que más de 1.000 bebidas energizantes se estaban vendiendo sin registro sanitario en un local de Fortis. INAN incautó y sacó de circulación esa carga de productos.

“La ley está para que todos la cumplan. No puede una resolución de la Corte violar cualquier tipo de ley. Porque o si no, eliminemos no más ya el Parlamento y hagamos lo que dice la Corte Suprema de Justicia”, subrayó el presidente de Capasu.

Lea más: Productos sin registro sanitario fueron retenidos tras inspección de INAN

Podrían ser productos adulterados, falsificados o en mal estado

Este tipo de medida cautelar que otorga alegremente la Corte, sin siquiera analizar el origen de la empresa que está solicitando, distorsiona el espíritu de protección sanitaria que imponen normas locales e internacionales, lamentó González. “Sobre todo es muy peligroso para la población, para todo el mundo. Si traen lotes en mal estado, después venden ‘por nada’, porque están adulterados, inclusive puede ser un producto falsificado, uno nunca sabe”, añadió.

Por eso, son varios los gremios que piden a la CSJ una pronta resolución de la acción planteada por L.A. Bussines y el levantamiento urgente de la medida cautelar que da pie a la comercialización de estos productos de origen desconocido.

“Porque sacan medidas cautelares que son ‘provisorias eternas’”, dijo el presidente de los supermercadistas, recordando que lo mismo hace la Corte en otros rubros, como perfumería, en donde con medidas cautelares meten productos sin el registro sanitario de la dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). Igualmente, pasa con el sector de autos usados y cada vez son más los rubros afectados.

Una vez más, la CSJ, identificada por varias calificadoras de riesgo como la institución con mayor debilidad en el país, está en el “ojo de la tormenta” por una decisión que beneficia a una empresa, pero perjudica al empresariado y a la población, según sostienen los gremios.

No hablan con la prensa

Nuestro diario ha intentado entrevista a los dueños de Fortis Mayoristas, pero no recibimos respuesta. También quisimos conversar con los dueños de L.A. Bussines, pero en su dirección declarada figura otra empresa y no aparecen números que corresponda a esta “empresa”.