Productos sin registro sanitario: Orué lanzó duras críticas a la Corte

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) participó este jueves en un desayuno de trabajo organizado por el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco).

Los empresarios asociados a Cerneco estaban interesados en conocer detalles de la gestión de la nueva entidad a un año de su creación, que se realizó mediante la fusión de la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Orué habló de los trabajos que se realizan para aumentar la recaudación, el mayor control ejercido para reducir la evasión, las presiones políticas y sectoriales en las exaduanas y destacó que el ingreso aumentó US$ 804 millones, el doble de la suma que inicialmente se habían comprometido a obtener.

Además, dijo que para el próximo año se prevé recaudar US$ 300 millones más y ratificó que para ello no se aumentarán impuestos, ni se crearán impuestos, aseveración muy bien recibida por los presentes.

Registro sanitario

Luego de su exposición, en la etapa de preguntas y respuestas, uno de los presentes le señaló que las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia distorsionan el mercado cuando benefician a ciertas empresas en el cumplimiento de controles legales obligatorios y, en ese sentido, se le preguntó ¿cómo la DNIT limita el impacto negativo de estas decisiones?

El titular de la administración tributaria explicó que se limita el impacto haciendo un control exhaustivo y comentó que cuando asumió el cargo encontró que a las empresas que tenían acciones de inconstitucionalidad ni siquiera se les abrían las cargas y que desde ese momento dispuso que las abran para determinar si las mismas coincidían con las declaraciones.

“Ahí encontramos cuestiones que nos llamaron la atención”, indicó, pero sin mencionar el hecho, y añadió que luego, sobre la base de los trabajos realizados con los diferentes gremios sobre las subvaloraciones, se empezó a valorar correctamente y que gran parte de la mayor recaudación es la consecuencia de esa decisión.

Críticas a las declaraciones de un ministro

Dijo a los empresarios que le llamó mucho la atención las declaraciones que realizó un ministro de la Corte Suprema realizada entre el martes o el miércoles, aunque no dio nombres, quien decía que se autorizaba a importar, pero no a comercializar, lo que calificó de contrasentido.

¿Para qué vas a importar, verdad?, se preguntó y se respondió a la vez diciendo si sería para guardar en un depósito o para tener como un decorado en la empresa.

Orué no mencionó el nombre del ministro, pero, de acuerdo a sus expresiones, se trataría de Víctor Ríos, quien en estos últimos días habló del tema y justificó la medida con los argumentos criticados por el titular de la DNIT.

El director nacional agregó que la ley es muy clara al respecto, porque dice para importar, una cosa lleva a la otra, ya que la importación es el proceso previo a la comercialización, está integrado, se está hablando de lo mismo, no son cosas diferentes.

“Pareciera que nos quieren tomar de tontos a todos y que nosotros no entendemos nada, que son verbos distintos y situaciones distintas”, criticó Orué.

Registro de INAN y Dinavisa

Insistió en que la ley es muy clara y dice que para importar se tiene que tener un registro sanitario del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

Explicó que si una empresa tiene una acción de inconstitucionalidad o medida cautelar en la que dice que este artículo no se le aplica, se entiende que puede traer tranquilamente sus productos.

Insistió en que para importar el requisito es tener el registro sanitario, ya que sin esa licencia no se puede autorizar, porque no es la función de la DNIT, si es apto o no el producto, sino verificar si la valoración es correcta y paga los impuestos.

“Entonces, nosotros no podemos intervenir en decir, no tiene la licencia y no va a poder comercializar, eso no es cierto, no hay que mentirle a la gente”, indicó.

En ese contexto, reiteró que no es cierto que la importación y la comercialización sean cuestiones diferentes, porque la importación se hace para comercializar, están unidos, son inseparables. “Esperemos que la Corte analice en profundidad el tema”, señaló.

Leyes derogadas y nuevo decreto

Orué explicó que mediante un análisis jurídico realizado detectaron que había empresas con acciones de inconstitucionalidad sobre leyes que ya están totalmente derogadas.

“Tuvimos que actualizar las empresas que podían acceder a la importación sin la licencia previa o el registro sanitario y con esto mermó la cantidad de empresas que estaban aprovechándose de eso”, aseguró.

Orué, finalmente, comentó a los empresarios que están trabajando INAN y Dinavisa sobre un nuevo decreto para mejorar los controles, para que haya una competencia legal y, sobre todo, seguridad que lo que se importa, que se puede consumir y no implique riesgos para la salud.

Manifestó que en este tema tuvieron muchas presiones, pero insistió en que seguirán trabajando, porque la ley es muy clara y aseguró a los empresarios que no se prestará “a intereses sectoriales por más presión que haya o por más incentivos que intenten acercar. Simplemente, quiero decirles eso, el que entendió, entendió”, afirmó.