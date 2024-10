Empresarios aplauden el anuncio impositivo realizado por la DNIT

El director nacional de la DNIT expuso este jueves sobre la nueva institución que dirige y su alcance en la economía paraguaya un año después de su creación, en el desayuno de trabajo organizado por el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco) en el restaurant La Preferida.

Cerneco es una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo la colaboración en la difusión, estudio, optimización y correcta aplicación de las normas jurídicas en materia de comunicación, publicidad, libertad de expresión y en especial la de expresión comercial, libertad de competencia, así como las relacionadas con la defensa de los derechos del consumidor.

Lea más: PGN 2025: ¿Cumplirá Peña su promesa de no subir los impuestos?

El presidente de la referida asociación, Enrique Bendaña, pidió a Orué que no decaiga en su ánimo cuando ve que existe superávit en la recaudación y después se mal gastan esos recursos a nivel del Congreso y del Poder Ejecutivo, le alentó a seguir con el éxito que está logrando porque aún se necesitan muchos fondos para educación, salud y seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aumentar recaudación sin elevar impuestos

Orué hizo un recuento de este un año de creación de la DNIT, a partir de la fusión de la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Destacó que la meta inicial era recaudar US$ 400 millones más, pero el ingreso logrado hasta el momento es de US$ 804 millones más y que para el próximo año se prevé sumar otros US$ 300 millones, en ese contexto ratificó que para alcanzar esta mayor recaudación no se aumentará impuestos ni se crearán impuestos, anuncio que fue aplaudido por los empresarios.

Lea más: Contribuyentes aportaron 13,9% más

Lo manifestado por Orué está en línea con la promesa realizada por el presidente de la República, Santiago Peña, durante su campaña política y luego tras asumir el cargo ante los empresarios de diferentes sectores.

Seguridad jurídica para contribuyentes

El titular de la DNIT dijo luego a ABC que la ratificación de que no habrá aumento ni creación de impuestos representa una tranquilidad y seguridad jurídica, porque desde todo punto de vista la inseguridad y la falta de previsibilidad hace que muchas veces los inversionistas no quieren invertir porque cambian las reglas de juego.

Lea más: PGN 2025: ¿seguirá la repartija de multas en la DNIT?

“Si nosotros le damos seguridad al inversionista, a los contribuyentes, de que puede tranquilamente trabajar y puede tener seguridad por lo menos cuatro años de lo que queda de nuestro gobierno, que no se le va pedir más dinero de lo que está aportando sin antes hablar de una mejora de la calidad del gasto público, por ejemplo. Entonces, definitivamente eso da tranquilidad y seguridad a todos los que están invirtiendo y están pagando correctamente sus impuestos”, puntualizó Orué.

Mejorar el gasto público

La mejora del gasto público fue un punto reclamado por los empresarios durante el desayuno de trabajo, teniendo en cuenta las últimas decisiones tomadas por los parlamentarios de autobeneficiarse con vale de combustibles por G. 5 millones y seguro médico vip por G. 1.100.000.

Orué indicó que en la medida que las instituciones coordinen las acciones en cuanto a lo que es la ley de la función pública y la nueva ley de contrataciones públicas, se va ir mejorando la calidad del gasto, aunque reconoció que aún hay mucho por hacer.

Lea más: PGN 2025: Parlamentarios recortan gastos de instituciones y se autoaumentan beneficios

“Me parece importante que haya una conciencia a nivel general de que se tiene que hacer un buen uso del dinero público”, refirió.

A su criterio el gobierno está haciendo el esfuerzo y que el Ministerio de Economía tiene líneas claras respecto a la calidad del gasto, pero considera que “tiene que existir un consenso político a nivel nacional entre todos los actores”.