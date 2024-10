Permiso para que Brasil compre energía paraguaya es prioritario, según autoridad brasileña

En el marco de la IX Semana de la Energía, de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), que se realiza en el Banco Central del Paraguay (BCP), Thiago Barral, secretario nacional de Transición Energética y Planificación del Ministerio de Minas y Energía (MME), participó ayer en la reunión de ministros de Energía.

Allí, consultado por ABC sobre la situación de los trámites de autorización del MME de su país para que agentes brasileños compren energía paraguaya, contestó que el ministro de esa cartera, Alexandre Silveira, va a comunicar y explicar cuáles son esas condiciones. Sin embargo, aclaró que no existe un plazo específico para finalizarlo, pero garantizó que el tema se considera prioritario en la agenda del ministro.

La propuesta de ordenanza para que agentes brasileños compren energía eléctrica a Paraguay fue previamente publicada en consulta pública, una fase en la que las instituciones tuvieron un plazo de diez días para presentar sus comentarios y observaciones. Una vez recibidas las respuestas, el MME continuó con el análisis del proyecto de reglamentación, aunque hasta el momento no presentaron el texto final de los permisos.

Interesa al Brasil la integración

“Hemos trabajado muy fuertemente para que se concluya lo más rápido posible. El ministro está personalmente dedicado a este tema, y yo también. Entonces esperamos que luego tengamos la decisión final y el anuncio de las reglas finales”, señaló.

Agregó que, aunque Brasil tiene hoy abundancia de energía, también la integración es un activo que tiene valor. “Entonces vemos de una manera amplia la integración con nuestros vecinos como un activo, como una oportunidad para los dos, para todos los países”, dijo.

Además, resaltó que el vecino país tiene un gran territorio interconectado, y que eso es lo que permite hacer el balance de la energía hidroeléctrica, la energía eólica, solar y termoeléctrica. “Entonces también en momentos de sequía, momentos de sobrante de energía, este es un tema que ha avanzado con Argentina, con Uruguay, con Bolivia y, ¿por qué no, con Paraguay?”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa, confirmó que en estos días en que Paraguay es anfitrión de la IX Semana de la Energía, técnicos de su institución y del MME de Brasil aprovecharon para reunirse. “Estamos en los últimos ajustes”, afirmó.

Expectativas en Paraguay y contexto regional

Mientras Brasil avanza en los trámites, Paraguay espera que el proceso concluya pronto, ya que el país busca adjudicar ventas de energía en un mercado donde la oferta brasileña, aunque no sea muy atractiva en montos, representaría ganar experiencia para el ingreso del sector eléctrico.

Cabe recordar que la ANDE abrió las ofertas brasileñas en septiembre, pero sigue sin concretar esta venta debido a la falta de los permisos del Brasil.

De las siete comercializadoras brasileñas, Infinity Comercializadora de Energía Ltda. fue la que presentó el precio más alto por la energía producida en la Central Acaray: US$ 21,03 por MWh por un periodo de seis años. En tanto que la más baja fue de US$ 7,73 MWh, ofertada por Engelhart CTP (Brasil) SA – BTG Pactual Commodities S.A., por tres años. Actualmente, el costo de generación de la hidroeléctrica nacional es de US$ 9,02 MWh, confirmó el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa.

Asimismo, tanto las altas autoridades del Brasil como de Paraguay se encuentran en el proceso de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, otro punto central en la relación energética entre ambos países. Preguntado al respecto, Barral se excusó de contestar, aseverando que no es portavoz de este tema.