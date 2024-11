Brasil publicó lineamientos que permiten importar energía de Paraguay

El Ministerio de Minas y Energía (MME) del Brasil publicó ayer, jueves 31 de octubre, la Ordenanza Normativa GM/MME N.º 87/2024 con los lineamientos para la importación de energía eléctrica del Paraguay. “El objetivo es firmar contratos en el Ambiente de Contratación Libre (ACL), siendo una innovación sectorial”, señala lo informado por la cartera del vecino país.

“Estamos fortaleciendo la integración energética regional en América del Sur, llevando más seguridad y confiabilidad energética al sector productivo y al consumidor brasileño de energía”, destacó el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, de acuerdo a lo publicado.

La medida está en línea con el Memorando de Entendimiento entre Brasil y Paraguay, firmado en abril de este año, en el marco de las negociaciones de la tarifa de Itaipú, “y fortalece la integración energética regional, además de promover la optimización del uso de los recursos energéticos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Gobierno aún no decide si vende o no la energía a la mejor oferta brasileña

Añade que, a través de esta iniciativa, el MME pretende mejorar las modalidades de comercio de energía entre Brasil y Paraguay, buscando mayor eficiencia y beneficios para el sector eléctrico y los consumidores.

La propuesta relativa a la importación de energía con lastre fue puesta el 26 de setiembre último a disposición en Consulta Pública (CP N.º 174/2024), y recibió más de 60 sugerencias.

“A diferencia de las normas que tratan de intercambios temporales, es decir, interrumpibles, la Ordenanza Normativa GM/MME N.º 87/2024, se ocupa de la definición de pautas para la importación de energía con respaldo y, por tanto, pueden ser objeto de negociación en el Ambiente de Contratación Libre del Brasil”, aclaran.

Lea más: Brasil puso también a consideración permiso para importar energía paraguaya a corto plazo

La publicación no refiere nada sobre la otra propuesta de Ordenanza Normativa, también expuesta a consulta pública, para establecer los lineamientos para la importación de energía eléctrica interrumpible, sin retorno, desde Paraguay. Es decir, energía paraguaya para su mercado de corto plazo o de oportunidades.

Cabe mencionar que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) aguarda desde el inicio de las tratativas con el MME del Brasil (en junio de este año), la aprobación de esta normativa, que le permitirá adjudicar la venta de 100 MW de energía generada en la Central Acaray a agentes comercializadores brasileños.

Aunque la mejor oferta brasileña no es muy atractiva en montos, según autoridades de la ANDE representaría ganar experiencia para el ingreso del mercado eléctrico del vecino país. La empresa estatal de electricidad abrió las ofertas brasileñas en septiembre, cuando de las siete propuestas económicas, Infinity Comercializadora de Energía Ltda. fue la que presentó el precio más alto por la energía producida en la Central Acaray: US$ 21,03 por MWh por un periodo de seis años. Actualmente, el costo de generación de la hidroeléctrica nacional es de US$ 9,02 MWh, confirmó el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa.