Cotización del dólar a la baja frente al guaraní en el inicio de la semana

Tras las fuertes inyecciones realizadas por el Banco Central del Paraguay (BCP), la cotización del dólar viene retrocediendo en el mercado local, y este lunes cerró nuevamente a la baja en G. 7.780 en el cambio efectivo y a G. 7.793 en el cambio interbancario.

La cotización del dólar alcanzó el pasado 24 de octubre su máximo en nuestro mercado: G. 8.000 en el cambio interbancario y G. 7.950 en el cambio efectivo. Luego el valor de la divisa fue bajando, tras el anuncio del Banco Central del Paraguay (BCP) de una intervención más fuerte en el mercado para frenar los picos en la cotización.

¿Cuánto ya intervino BCP?

Solo en la última semana, el BCP intervino con ventas por más de US$ 75 millones, acumulando en el mes de octubre unos US$ 238 millones.

De acuerdo con los datos oficiales, en lo que va del año el BCP ya inyectó unos US$ 1.442 millones en el circuito financiero, tanto en concepto de ventas compensatorias como en intervenciones directas.

Para el economista Aníbal Insfrán las intervenciones del BCP para calmar los picos bruscos en la cotización del dólar de las últimas semanas fueron oportunas, ya que rápidamente el mercado reaccionó tan solo con un comunicado dando a entender que tiene las espaldas para cubrir en caso de necesidad y que hay confianza en las medidas del ente monetario.

Dijo que el BCP cuenta con suficientes reservas monetarias (alrededor de US$ 10.000 millones), que le da las espadas suficientes para entrar a intervenir en caso que la coyuntura lo requiera. Dijo también que el incremento del dólar en alrededor del 7 u 8% en no año no es significativo para el mercado y no debe generar preocupación, ya que según explicó es un comportamiento típico en estas épocas del año donde hay una mayor demanda de billetes.