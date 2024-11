¿A cuánto venderá Paraguay su energía al Brasil?: esto responde el presidente de la ANDE

El Ministerio de Minas y Energía de Brasil autorizó la venta en el mercado libre de la energía producida por Paraguay, por lo que el precio estaría dependiendo del mercado, según señaló Félix Sosa, presidente de la ANDE.

“El precio depende del precio del mercado, cuando hay agua suficiente en Brasil, la tarifa baja totalmente, y cuando hay inconvenientes, la tarifa sube bastante, va a depender mucho de cada momento”, indicó.

Explicó que la demanda de consumo de energía eléctrica en Brasil es 20 veces más que en Paraguay en sus dos mercados, el regulado en el que las distribuidoras venden directamente a los clientes cautivos y el mercado libre, donde negocian libremente a través de los comercializadores los generadores y alquilan las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica para poder llegar al cliente final.

“Ese mercado representa aproximadamente el 30% de la demanda total de Brasil, eso va creciendo, y a ese mercado lo que el Brasil permite ahora por primera vez que un país vecino pueda vender su energía, que es el mercado libre”, precisó.

Empresas brasileras comprarán energía solo cuando la necesiten

Sosa contó que dentro del mercado libre existen los agentes del sector eléctrico brasileño que se dedican a comprar y vender energía eléctrica, que incluso ya compran desde hace tiempo la energía de Argentina y Uruguay para el mercado a corto plazo, pero que solamente lo hacen cuando necesitan o hay una urgencia.

“El 7 de mayo se llegó a un acuerdo con el Brasil sobre la tarifa de Itaipú, se incluyó dentro de uno de los artículos la posibilidad de que la ANDE o el Paraguay pueda vender su energía al mercado libre de Brasil. A partir de ahí, empezamos a trabajar en la ANDE y el 31 de mayo, en menos de un mes, publicamos los términos de referencia para poder ofrecer 100 Mw”, refirió.

Dijo que son 11 los agentes del Brasil que se presentaron para la compra de energía paraguaya, de los cuales fueron pre calificadas 7 empresas y hoy en día ya cuentan con las que fueron clasificadas considerando la oferta del mejor precio.

“Ese concurso de precios hemos realizado a referéndum de la aprobación del Ministerio de Minas y Energías (de Brasil), entonces ahora, el 30 de octubre, el Ministerio publicó la normativa autorizando la compra o la importación de la energía paraguaya al Brasil. En este caso en particular, la autorización habla de la energía paraguaya de Itaipú, entonces nosotros podemos vender lo de Acaray y también lo que corresponde a nuestro país de Yacyretá”, indicó.

Itaipú cuenta con convertidor para venta de energía

Félix Sosa contó que históricamente Paraguay ya vendió energía de Acaray a Copel, del estado de Paraná, Brasil, una empresa distribuidora de energía eléctrica, pero para el efecto se tenía un equipo de gran porte que se llama convertidor de frecuencia, porque la frecuencia en el Paraguay es de 50 hertz y en Brasil es de 60 hertz, por lo que se debe convertir.

“Ese es un equipo muy caro, es decir, si nosotros vamos a vender toda la potencia de Acaray al Brasil, más o menos estaríamos invirtiendo unos US$ 150 millones para poder convertir a 50 hertz. ¿Qué se hizo ahora? Se definió que las instalaciones de la Itaipú binacional se convierta en node de interconexión, ya existe el convertidor de frecuencia instalado en Itaipú, entonces ya no hay necesidad de realizar esa inversión importante”, consideró.

El Presidente de la ANDE dijo que trabajan en la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica, considerando la crisis hidrológica, lo que hace que la generación de energía eléctrica sobre la cuenca del río Paraná disminuya, además del aumento del consumo de energía en Paraguay, a fin de evitar problemas a mediano plazo.

“No hablamos todavía (de bajar la tarifa) porque todavía nos falta mejorar la calidad de servicio, todavía nos falta infraestructura eléctrica, principalmente para la industrialización de nuestro país. La tarifa de Paraguay es la más baja de la región, por lejos”, agregó.

ANDE prioriza mejorar calidad de servicio

Félix Sosa dijo que están centrados en mejorar la calidad del servicio de la ANDE para crear la competitividad de las empresas que se instalan en Paraguay usando nuestra energía para generar mano de obra y competitividad.

“Tenemos dos desafíos muy grandes, uno es la reducción de pérdidas. A nivel total estamos en 28,5% de los cuales 6% es a nivel de transmisión, que son pérdidas. 23% sería ya a nivel de distribución, donde si el 50% corresponde a pérdidas técnicas y el 50% a las pérdidas comerciales, representa aproximadamente el 11% de las pérdidas comerciales, de los cuales pretendemos bajar un 8% a 10%”, aseveró.

Afirmó que realizan inversiones en un promedio de US$ 300 millones a US$ 320 millones anuales y que se debe mejorar a los efectos de ejecutar todas las obras rezagadas y también mejorar la calidad de servicio, teniendo en cuenta las obras en ejecución por más de US$ 530 millones.

Sobre la tarifa social, aseguró que no tienen oficialmente la propuesta. “Tenemos que evaluar bien cualquier propuesta tarifaria, porque realmente tenemos que ver que beneficie a los clientes vulnerables”, concluyó.

Energía de Yacyretá y movilidad eléctrica

También contó que de Yacyretá normalmente estaban retirando un 20% de la energía producida en promedio, y que hoy en día están retirando casi el 50 %, casi todo lo que corresponde a Paraguay.

“Además de adquirir una flota de 23 vehículos 100% eléctricos que están funcionando bastante bien, nuestro aporte es en el tema de los cargadores, lastimosamente no están llegando en este momento, pero de acuerdo al estudio realizado por el Banco Mundial y el BID, para poder crear las condiciones de la introducción de la movilidad eléctrica, tiene que haber cargadores en el país”, comentó sobre las inversiones en la movilidad eléctrica.