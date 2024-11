Postergar reglas fiscales es como “hacer pasar la dieta”, dice FMI

Rodrigo Valdés director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) expuso ayer en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la coyuntura económica para América Latina en el marco del informe de Perspectivas REO (Regional Economic Outlook). El experto detalló sobre los desafíos actuales que enfrenta la región en su conjunto como el bajo crecimiento, nivel todavía alto de inflación en algunos países, tasas de interés aún en niveles elevados, aceleramiento de la deuda pública entre otros.

Sobre estos desafíos, Valdés insistió en la necesidad de un “rebalanceo” entre la política monetaria y la fiscal. “Pareciera que el pie de la política monetaria va en el freno, y la política fiscal en el acelerador”. El rebalanceo es necesario que haya un equilibrio en ambas políticas que permita ver esos resultados esperados.

Valdés refirió que uno de los temas que preocupa es la deuda pública que en la región todavía no se estabiliza “Si no se hace los ajustes necesarios la deuda va seguir creciendo como porcentaje del PIB”, advirtió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ejemplo en el caso de Paraguay, la deuda pública estaba en alrededor del 21% del PIB antes de la Pandemia (US$ 8.040,9 millones) y actualmente ya se ubica en 39% del PIB (US$ 18.000 millones).

Lea más: FMI: Reformas en Caja fiscal deben implementarse “más temprano que tarde”

Preocupa que los planes se posterguen

El alto funcionario del FMI refirió que hay preocupación debido a la postergación recurrente que se está observando en el cumplimiento de los ajustes, sobre todo de los planes referentes a las reglas fiscales.

A lo que agregó que la trayectoria del déficit fiscal primario ha empeorado antes que mejorar y que además se están postergando los ajustes. “Es como la dieta que querés empezar y la terminas postergando dependiendo de lo que hay el fin de semana”, ironizó respecto a este comportamiento que se está observando en varias economías de la región

Si bien no ha mencionado a Paraguay en este aspecto, no hay que olvidar que este Gobierno entre sus primeras medidas administrativas tuvo que replantear el plan de convergencia fiscal, atendiendo a que no llegaban a la meta de volver a un déficit fiscal de 1,5% del PIB para el 2024. Con el nuevo plan de convergencia se amplió el plazo de volver al límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal para el 2026.

También hay otras reformas muy esenciales que se están postergando como los necesarios ajustes a la deficitaria Caja Fiscal, Ley de la Función Pública y de la Servicio Civil, entre otros. Sobre la crisis en la Caja Fiscal, el FMI instó a no retrasar los ajustes para evitar que el déficit siga creciendo y desplace otras prioridades de inversiones.

En la ronda del panel de debates participaron el presidente del BCP Carlos Carvallo, Eric Parrado del BID, Fernanda Guardado de BNP Paribas

Lea más: Plan de convergencia fiscal obliga a desacelerar ritmo de las inversiones

Reformas no deben depender de los ciclos políticos

Eric Parrado, economista del BID sugirió que en tema de reformas se debe evitar aquellas que dependan del ciclo político. Es difícil hacer una reforma que te dure dos años, hay que hacer un esfuerzo pensando en un impacto de 20 a 30 años. En ese sentido mencionó que uno de los grandes desafíos es preparar el capital humano y fortalecer la educación, esto ante los riesgos asociados en el campo laboral a todo lo relacionado a IA.