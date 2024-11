Productos sin registro sanitario: Esto recomienda la Cámara de Proveedores a los consumidores

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin responder a los gremios empresariales que solicitaron vía nota el cese de otorgamiento de medidas cautelares, que permiten la importación de alimentos y bebidas sin registro sanitario. El propio Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) corroboró que se están vendiendo esos productos en comercios mayoristas, con lo que se desbarata el discurso de que el permiso “es solo para importar y no para comercializar”, ya que en la práctica, esas mercaderías terminan en góndolas de Asunción inclusive.

Precisamente, se sumó un nuevo caso de denuncia acerca de una consumidora hospitalizada tras beber un vino picado, que según el relato de nuestra fuente, compró de Fortis Mayorista y la etiqueta indica que fue importado por una de las firmas que solicitó a la Corte una medida cautelar para ingresar productos sin registro sanitario, Borgaro SA.

Lea más: Tres claves para identificar si un vino está picado

¿Cómo diferenciar un producto que entró pasando los controles de otro que no lo hizo?

Nuestro diario consultó a la Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (Capro) qué puede hacer un consumidor y usuario para asegurarse de que el producto que está comprando efectivamente haya pasado por todos los controles sanitarios que exigen las distintas normativas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Productos sin registro sanitario: Importadores alertan del "efecto devastador para la salud pública"

El presidente de Capro, Rodrigo Rivarola, respondió que los compradores deben adquirir las mercaderías “con mucha prudencia”, ya que hay gran preocupación de los organismos de control, como INAN y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

“No hay trazabilidad, no sabemos las condiciones de almacenamiento de estos productos y se está exponiendo a la población paraguaya a algo que es impredecible de saber qué puede pasar”, señaló.

Contó que hay suplementos alimenticios, vitamínicos que han ingresado sin control a través de la medida cautelar que la Corte dio y el riesgo sanitario es “absolutamente palpable”.

¿Cómo diferenciar cuál es el producto que ingresó sin ningún control con el que sí cumplió con todas las exigencias? Ante esta pregunta, respondió que el comprador debe revisar las etiquetas y controlar los registros. La mercadería debe tener Registro Sanitario de Establecimiento (RE) y el Registro de Productos Alimenticios (RSPA).

No sólo se debe contar con el comprobante legal que expide el local, sino que el importador o la industria que haya producido esté en regla. “Hay que comprar de lugares 100% fiables. No es solo la factura legal”, advirtió Rivarola.

Gremios se pronunciaron contra el “modus operandi”

Numerosos gremios se expidieron en contra del “modus operandi” de empresas que recurren a la Corte para “puentear” las normativas sanitarias. L.A. Bussines, una firma presuntamente de maletín a la que ni la INAN le pudo ubicar, es la primera en conseguir en febrero de este año una medida cautelar de la máxima autoridad del Poder Judicial. Dicha firma presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Código Sanitario y otras normas que rigen la materia, alegando que estos supuestamente limitan su derecho a la libre competencia.

La Corte, mientras analiza la cuestión de fondo, le otorgó la medida cautelar para meter los productos sin registro sanitario, pero el permiso era solo “para importar”. Sin embargo, una vez ingresados en territorio nacional, se pierde el rastro de esos productos con origen desconocido (pues al no tener los permisos sanitarios, no se sabe la procedencia).

Estos son los gremios que se expidieron en contra de ese “modus operandi” que pone en riesgo la salud pública y que distorsiona el mercado:

Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu)

Centro de Importadores del Paraguay (CIP)

Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas (Capaba)

Cámara de Alimentos y Bebidas del Paraguay (Cabe)

Unión Industrial Paraguaya (UIP)

Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (Capro)

Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP)

Cámara de Empresas Paraguayas de la Alimentación (Cepali)

Lea más: Productos sin registro sanitario: Orué lanzó duras críticas a la Corte

La respuesta de Fortis

Nos comunicamos al número de José Cogorno, uno de los propietarios de la Cadena Fortis, para tener su versión sobre la comercialización de productos sin registro sanitario en góndolas de la cadena, hecho corroborado por la propia INAN. Pero su respuesta no hizo referencia a ese punto y se limitó a pedir datos sobre la consumidora que denunció que un producto comprado de la cadena le causó problemas de salud, hasta el punto de tener que recibir servicios hospitalarios.

“A fin de corroborar el trabajo que ud realizó me podría pasar en qué hospital fue internada la persona (fecha y comprobante de internación, médico que le atendió). Comprobante de gastos médicos y datos, nombre y CI de la persona afectada. Le agradecería que ud me pase ya que seguro ud tendrá eso al verificar y corroborado toda y cualquier información. Muchas gracias Sra”, nos escribió.

Cuando le dijimos que podemos solicitar esos datos si nuestra fuente lo autoriza y le insistimos en una respuesta sobre la venta de productos que traen L.A. Bussines, Borgaro y otras, sin registro sanitario, se limitó a responder: “Sra no entendí ahora recién ud va a solicitar eso. Pensé que lo primero que haría antes de publicar algo es eso para corroborar lo que se le dice. Estaremos aguardando entonces así que tenga los datos de hospital, internación, médico y paciente. Gracias Sra saludos cordiales”.

Le aclaramos que no podemos proporcionar datos de la fuente sin su autorización e insistimos en nuestra pregunta, pero ya no obtuvimos respuesta.

No obstante, otro de los dueños de la cadena Fortis, Felipe Cogorno, también contactó con un periodista de ABC, para hablar del caso del vino denunciado pero no de las demás denuncias ni las intervenciones del INAN. “Solo quiero aclarar que nosotros importamos la marca Mateus Roche desde en año 2008 con registros de Inam y esta empresa Ancho Mateus empezó en 2019. No existe ningún problema y estos vinos son europeas. Solo no entiendo el interés de ABC de dar importancia a una falsa denuncia, además no se encontraron estos vinos en Fortis. Te aclaro por otro lado que Borgaro SA no solicitó acción en la corte como dice la nota, eso no es verdad. Quisiera que veas algún documento porque te mintieron. Gracias por tu tiempo”, escribió.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia que recibió ABC, Fortis sí ofrecía ese producto en góndolas. Se realizó una compra incluso con factura y se observa en la misma los datos del vino vendido por dicho comercio mayorista.