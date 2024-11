Comercio exterior: Ingresos por exportaciones siguen cayendo

Las exportaciones totales al mes de octubre del 2024, alcanzaron un valor de US$ 13.664,9 millones, que representa una baja de 4,5% en comparación a los US$ 14.310,5 millones que ingresó en el mismo periodo el año pasado. En término de valores son US$ 646 millones menos que dejaron de ingresar al país por el circuito financiero y que en parte explica la presión sobre el dólar en nuestro mercado local.

De acuerdo con el reporte de comercio exterior del BCP, las exportaciones registradas representaron el 70,2% del total, alcanzando US$ 9.596,3 millones, inferior en 4,0% al valor acumulado a octubre del 2023.

La reducción observada en las exportaciones registradas se encuentra explicada principalmente por menores ventas de energía eléctrica, así como a una baja en los envíos de maíz y a la caída en los precios de la harina y aceite de soja, detalla el reporte de comercio exterior.

En cuanto a los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US% 927,4 millones, superior en 8,0% a lo registrado en el mismo periodo del año 2023.

Por su parte, las reexportaciones representan el 23,4% del total, registraron un valor de US$ 3.191,0 millones, y se ha notada una reducción acumulada de 10,2% hasta el mes de octubre, según los datos. Las otras exportaciones, con un 6,4% de participación, registraron un incremento acumulado del 14,7%, situándose en un nivel de USD 877,5 millones.