Otra financiera anuncia su plan de convertirse a banco

La financiera Paraguayo Japonesa con 27 años de trayectoria en el sistema financiero nacional está encaminado a una nueva transición estratégica para posicionarse en el mercado, por lo que han iniciado el trámite para convertirse en banco, que le permitirá jugar en las grandes ligas, según información que trascendió este lunes y que fue compartida por la entidad financiera a través de sus redes sociales.

Los trámites están en etapa inicial y está sujeto a la autorización del Banco Central del Paraguay (BCP). De aprobarse el paso de Financiera Paraguayo Japonesa a banco, el grupo de financieras quedará reducida a solo tres entidades.

Actualmente, el grupo de financieras lo componen: Paraguayo-Japonesa, Finlatina, Tu Financiera y FIC SA.

Las últimas transiciones de financiera a banco se dieron con Solar que pasó al sistema bancario en el 2022 , Financiera ueno que completó su transición en el 2023 y Finexpar que logró la autorización para convertirse en Zeta Banco en abril de este año.

Otras movidas en el sistema financiero se dan a través de fusiones de entidades bancarias.

Por ejemplo, se concretó la fusión por absorción del Banco Regional por parte de Sudameris Bank, que amplió su participación, además, la entidad ueno que pasó de financiera a banco, también concretó la fusión con Visión Banco. Más recientemente, los bancos Atlas y Familiar iniciaron un acuerdo para un proceso de fusión por integración.

Datos sobre Financiera Japonesa

La financiera que inició sus trámites de conversión a banco cuenta con 15 agencias y sucursales y un total de 454 funcionarios.

Según datos del boletín financiero de la Superintendencia de Bancos (SIB), al mes de setiembre último contaba con activos por G. 1,46 billones (US$ 188 millones), un saldo en cartera de créditos por G. 1,45 billones (US$ 187 millones), mientras que la tasa de morosidad al mes de setiembre último se ubicó en 6,22%. En tanto que la cartera de depósitos de ahorro sumó G. 1,23 billones (US$ 159 millones)