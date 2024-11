La “ruta de la integración” es la cuarta obra que el MOPC ejecutará con la ley “llave en mano”

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) publicó ayer su llamado para la pavimentación asfáltica de la “ruta de la integración”, la cuarta obra que ejecutará con la ley 5074, más conocida como “llave en mano”, modalidad en la que la empresa adjudicada debe conseguir la financiación de la obra que realizará, con devolución posterior por parte del Estado.

Hasta la fecha, los proyectos que se ejecutaron bajo esta modalidad fueron tres: el primer tramo de la ruta bioceánica, entre Carmelo Peralta y Loma plata, cuyo precio inicial fue de US$ 443 millones, pero terminó costando alrededor de US$ 750 millones al sumarle la tasa de interés de la financiación; la ruta San Cristóbal-Naranjal, que costó US$ 45 millones, pero por la que el Estado asumió una deuda de unos US$ 74 millones y, por último, la Costanera Sur de Asunción, que US$ 129,9 millones el Estado terminará pagando US$ 170,8 millones.

Uno de los cuestionamientos a la utilización de la norma de referencia es el elevado precio que termina pagando el Estado paraguayo por las obras que se ejecutan bajo su vigencia.

Detalles de la nueva obra llave en mano en licitación

El nuevo llamado del MOPC para la ejecución de la “ruta de la integración”, abarca 79,75 kilómetros de la ruta PY10, entre San Cristóbal (Alto Paraná) y Paso Yobái (Guairá), demandará una inversión, estimada, de US$ 100 millones.

Se trata del Llamado MOPC N.º 139/2024 “Licitación Pública Nacional para el Diseño y Construcción de la Pavimentación Asfáltica de la Ruta Nacional PY10, Tramo San Cristóbal – Paso Yobái” (ID N.º 456.747) con un monto estimado de G. 765.737 millones.

Los trabajos se dividen en dos lotes y la fecha de entrega y apertura de las ofertas está prevista para el miércoles 12 de marzo de 2025.

En un encuentro con autoridades departamentales y municipales, la ministra Claudia Centurión presentó los detalles del proyecto. “Este corredor es crucial para la economía de la zona. Más del 20% de la producción agrícola de Alto Paraná se moviliza por esta ruta”, destacaba Centurión, quien también destacó que la obra busca dinamizar la economía local y fortalecer el desarrollo regional.

En líneas generales, la iniciativa contempla la pavimentación asfáltica y la construcción de variantes en zonas urbanas de varias localidades, además de obras complementarias relacionadas con la seguridad vial, en beneficio de tres departamentos de la Región Oriental: Alto Paraná, Guairá y Caazapá. La ejecución tiene un plazo de tres años.