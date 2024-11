Tesoro Público destinó más recursos para pagar salarios

El informe de “Situación Financiera” (Situfin) de la administración central, que dio a conocer el último lunes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), detalla los recursos transferidos de enero a octubre para cumplir con el personal público.

Al décimo mes del año la remuneración de empleados se llevó G. 15,7 billones (US$ 2.118 millones al cambio presupuestado) y este año el monto pasó a G. 16,8 billones (US$ 2.273 millones), lo que implica un aumento de G. 1,1 billón (US$ 155 millones) y equivale a 7,3%.

El MEF sostiene que la variación obedece a los aumentos registrados en el Ministerio de Salud Pública y en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), además al ajuste en las remuneraciones de policías y militares por el sueldo mínimo vigente en 2023.

La ciudadanía, sin embargo, sigue esperando que a cambio de estos cuantiosos recursos que aporta con el pago de los impuestos y, que cada año crece, recibir un mejor servicio en salud, educación y seguridad de parte del Estado para tener una mejor calidad de vida.

Calendario de pago mes de noviembre

El Ministerio de Economía empieza mañana viernes 22 a pagar los beneficios sociales correspondientes al mes de noviembre a los pensionados del Estado, el lunes 25 los haberes jubilatorios y desde el martes 26 el salario a los funcionarios.

Según el calendario divulgado por el MEF, mañana cobran los veteranos de la Guerra del Chaco el subsidio y la pensión, los adultos mayores beneficiarios de la pensión alimentaria y los pensionados en general, tales como herederos de veteranos, pensionados graciables, herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio.

El lunes 25 obrarán los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal; el martes 26, se acreditará el salario a los funcionarios administrativos y al personal de salud pública.

Al día siguiente, miércoles 27, percibirán los miembros de las fuerzas públicas (policías y militares), los funcionarios del Poder Judicial y de las gobernaciones departamentales.

El jueves 28 cobran los docentes y funcionarios administrativos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales (10 en total); y, por último, el viernes 29, el MEF pagará los servicios personales pendientes y con esto se cierra el proceso de noviembre.