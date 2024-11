Petropar sigue sin explicar las inconsistencias de dudosa garantía de firma ligada a hijo de titular de Conmebol

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, sigue sin explicar las inconsistencias de la dudosa garantía de fiel cumplimiento del contrato que presentó la empresa de Catar, Doha Holding Group LLC, adjudicada en el “procedimiento especial” para la compra de gasoíl por US$ 61 millones.

Ante la falta de respuestas de las altas autoridades, ayer volvimos a insistir a través de la directora de comunicaciones del ente, Norma Caballero, quien respondió que aún “no tenía nada” que informar al respecto.

El presidente de la estatal, así como su gerente general, William Wilka, tampoco responden respecto a la dudosa caución, ni tampoco sobre la trazabilidad del combustible que la empresa foránea debía entregar en diciembre, tras incumplir los plazos previstos. Menos aún informaron si rubricaron alguna adenda con la empresa, como para seguir postergando la entrega del combustible y si esto violó algún derecho de los demás competidores, los cuales ofertaron a un precio más realista al plazo exigido por la estatal.

Lo cierto es que la citada empresa presentó una declaración jurada como caución, con un supuesto aval del banco “Qatar International Islamic Bank (QIIB)”, con el que la firma catarí “certificó” su solvencia económica. La dudosa constancia bancaria se expidió a nombre del misterioso jeque Kalifa Bin Hamad Al-Thani y la declaración jurada también tiene la firma del desconocido empresario aparentemente catarí.

Pero hay varias inconsistencias en el documento, según se puede observar, como por ejemplo, que la declaración jurada tiene fecha del 24 de setiembre último, es decir, antes de la misma recepción de las ofertas y la firma del contrato.

Según los documentos oficiales de la estatal, el acto de apertura de ofertas se realizó recién el 26 de setiembre y el contrato fue firmado el 30 del mismo mes, por lo que llama la atención que la empresa supuestamente haya presentado la garantía de fiel cumplimiento antes de estos procedimientos, o sea, antes de tener la certeza de su contrato.

Petropar admitió a la DNCP que aceptó dudosa garantía para facilitar la participación de proveedor

Petropar sigue sin dar explicaciones a la ciudadanía, pero sí respondió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ente que pidió una justificación técnica a la estatal respecto a las cauciones que presentó la firma catarí. En su respuesta, Petropar hasta justificó la utilización de la declaración jurada como garantía, “a los efectos de facilitar a los proveedores nuevas posibilidades de participación en los procesos de contratación”.

Según el propio contrato rubricado, la compañía debía presentar la garantía de fiel cumplimiento dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato. Otro hecho llamativo es que el “aval” bancario que acompaña la declaración jurada de la empresa tiene fecha del 27 de octubre último, o sea, fue emitido casi un mes después de la firma del contrato, y no dentro de los 10 días posteriores a ese acto.

Lo concreto es que Petropar debe reclamar los US$ 3.050.000 que cubre la mencionada garantía (5% del monto total del contrato), en el caso en que la empresa no cumpla con la provisión de las 100.000 toneladas métricas de gasoíl comprometidos con la petrolera y a precio milagroso (US$ 610 por tonelada métrica).

Según las bases y condiciones y el contrato firmado, la primera tanda del gasoíl (25.000 toneladas métricas) debía ser entregado por Doha Holding Group LLC entre el 23 y 25 de octubre, en Campana, Km 171 del Río Paraná, Guazú en la República Argentina (modalidad CIF).

Pero desde la propia petrolera ya confirmaron que no se cumplió con esta fecha y que el carburante llegaría al país en diciembre. Aunque ya nadie explicó dónde está actualmente el combustible y si realmente se traerá de Catar o ya cambiaron de origen. Varias fuentes señalaron que se habría hecho un sondeo incluso en Venezuela.

La segunda tanda del producto debía arribar entre el 30 de octubre y 1 de noviembre; la tercera, entre el 6 y 8 noviembre; y la última, entre el 13 y 15 de noviembre. Todas las partidas se dividieron en 25.000 toneladas métricas y debían ser entregadas en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú, pero ninguna se ha entregado hasta la fecha.

Estas son las preguntas que debe responder Petropar

1- ¿Dónde está actualmente el combustible que debe proveer la empresa Doha Holding Group LLC? ¿Tienen trazabilidad del producto?

2- ¿Se traerá el combustible de Catar como se prometió o se está negociando para traer el combustible de Venezuela u otros países?

3-¿Firmó Petropar alguna adenda con la empresa para prorrogar la entrega del producto y cuál fue la justificación para ello?

4- Al prorrogar la entrega del producto a esta empresa ¿Se violó los derechos de otros competidores que ofertaron para entregar en el pazo exigido por Petropar?

5- ¿Por qué la empresa presentó una garantía de fiel cumplimiento antes de la adjudicación y la firma del contrato?

6- ¿Por qué Petropar no exigió la presentación de una póliza de seguros o una garantía bancaria real para asegurar el cobro de la caución en caso de incumplimiento?

7-¿Rescindirá la estatal el contrato si el combustible no llega en diciembre?