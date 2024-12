Especialista dice que PIB per cápita creció en Paraguay y da a conocer el factor determinante

La organización Desarrollo en Democracia (Dende) prevé en su perspectiva país que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá este 2024 en alrededor del 3,7% y para el 2025 se espera lo mismo en un similar porcentaje.

“Paraguay va a crecer este a un ritmo interesante, todavía insuficiente para lo que necesita nuestro país, pero es una buena noticia que se pueda crecer cerca del 4%”, mencionó Yan Speranza, de Dende.

Resaltó que son tres años de crecimiento continuo, en un promedio de 3,5%, desde el fin de la pandemia del Covid-19.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El crecimiento de la economía tiene, a su vez, su impacto positivo en el PIB per cápita, conforme indicó el representante de dicha organización.

Lea más: Expansión del PIB para 2025 sería similar al 2024 y con un dólar más fuerte, dice Dende

Crecimiento del PIB per cápita, ¿por qué?

¿A qué se debe ese crecimiento en el PIB per cápita? Speranza precisó que tiene que ver con la nueva cifra poblacional que se desprende del censo del 2022.

“Hay una cuestión interesante, una corrección, que tiene que ver con los resultados del censo: el PIB per cápita es dividir tu PIB con tu cantidad de población; antes dividíamos con 7.400.000 habitantes —que se suponía éramos antes del censo— y a partir del año pasado, cuando aparecieron esos resultados eso se tuvo que corregir, porque somos 6.100.000 según el censo. Entonces, automáticamente nuestro PIB per cápita, de la noche a la mañana por una cuestión de revisión de números, aumentó porque ahora el divisor es menor. Hoy más o menos es US$ 6.000″, mencionó.

Así también, resaltó que en Paraguay se está viendo un fenómeno particular: la tasa de natalidad descendió; es decir, —dijo— se está creciendo en ese factor mucho más lento de lo que se esperaba.

El representante de Dende explicó que cuando la economía país crece más rápido que la población el PIB per cápita va mejorando. No obstante, aclaró que “esto es obviamente sin considerar otras cuestiones, como la distribución desigual; es solamente la división, solamente los números, porque así es como se calcula técnicamente”.

¿Crecieron los ingresos reales de la población?

Con relación a los ingresos reales de la población, Speranza detalló que han subido, aunque aclaró que esto si se considera solamente “en términos generales”.

Lea más: Estimación de Dende para el 2025: Crecimiento del PIB similar a este año y dólar más fortalecido

“Si hablamos en términos generales, el promedio general del país ha mejorado por lo que estamos diciendo: si tu economía crece más rápido que tu población, tu ingreso per cápita naturalmente crece. El problema con los promedios es que te esconde muchas cosas”, aclaró.

El economista y exministro de Hacienda César Barreto, miembro de Dende, refirió que el crecimiento del PIB en este 2024 se da por la buena cosecha de la soja y exportación de carne, así como la caída del contrabando por una menor brecha cambiaria con Argentina y el crédito que dinamizó el consumo.