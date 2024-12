ANDE y Petropar destinaron más de US$ 700 millones a los beneficios especiales

En Paraguay existen 9 empresas públicas, de acuerdo con el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, y están conformadas por la Industria Nacional del Cemento (INC), Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Petróleos Paraguayos (Petropar), además de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) y Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa).

Los funcionarios de las empresas públicas también reciben una serie de beneficios especiales, como la remuneración extraordinaria (RE), adicional (RA), bonificaciones y gratificaciones, gratificaciones por servicios especiales, entre otros. Los mencionados gastos extraordinarios son representativos en el gasto público por lo cual se los toma como parámetro dentro de este análisis.

Se consideran los datos de dos entidades, ANDE y Petropar, debido a su relevancia operativa y financiera en el grupo de empresas públicas. Es de aclarar que los datos relativos a las bonificaciones y gratificaciones de la ANDE de 2021 y 2022 fueron obtenidos directamente desde su página oficial, dado que dicha información no estaba disponible en el sistema Boost del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para Petropar, tampoco se pudo acceder a los datos y la base descargada de su página oficial presentó dificultades técnicas que impidieron su procesamiento y análisis. En el caso de la INC, tampoco se hallaron registros para 2013 y los datos de 2023 del portal oficial no permitieron realizar un análisis por inconvenientes con la base de datos. De haberse incluido estas informaciones, las variaciones serían más significativas en los recursos destinados para los mencionados gastos.

La comparación de los beneficios pagados entre los años 2013 y 2023, excluyendo el subsidio para la salud por falta de datos, muestra una variación de 251%. En términos absolutos, el monto total pagado pasó de G. 335.208 millones en 2013 a G. 839.800 millones en 2023. Este incremento implica una mayor presión sobre los recursos públicos, especialmente si no está acompañado de un aumento proporcional en la productividad de las empresas.

Beneficios respecto al PIB

En más de una década los pagos de beneficios adicionales otorgados a las empresas ANDE y Petropar fueron por US$ 741,8 millones, lo que representó 1,72% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2013 se destinaron alrededor de US$ 78 millones en concepto de estos beneficios o 0,2% del PIB y en 2023 la asignación alcanzó unos US$ 115 millones, equivalentes al 0,27% del PIB, reflejando una variación del 48% entre ambos periodos de forma aislada.

Entre 2014 y 2019 el gasto promedio en beneficios adicionales fue de aproximadamente US$ 67 millones, correspondiente al 0,17% del PIB promedio de ese periodo. Durante el periodo 2020-2022, la asignación promedio fue de US$ 49,3 millones, representando 0,13% del PIB promedio de esos años. Sin embargo, al comparar el periodo 2022 con el 2023 se registra un incremento de 120% en los pagos destinados a beneficios especiales, destacando un aumento nuevamente en los niveles de asignación presupuestaria.

Aunque los beneficios especiales analizados generan incentivos para los empleados públicos, resulta fundamental y urgente evaluar si dicho gasto adicional contribuye a mejorar los servicios ofrecidos por estas empresas. Ello, al considerar el impacto que tienen en las cuentas fiscales dado que este tipo de desembolsos agregan presión a las ya complicadas finanzas de las empresas públicas y del presupuesto público en general.

