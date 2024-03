Empresarios exigen respuestas a la ANDE y rapidez para la reposición de equipos

Desde enero del 2020 no se vive una crisis energética tan perjudicial como la de las últimas semanas señalaron ayer, en conferencia de prensa, los representantes de gremios de los sectores gastronómico, hotelero, de comercios y shoppings. Al respecto, indicaron que como en esa oportunidad, tampoco ahora tienen respuestas efectivas de parte del gobierno.

Para el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, Jorge Mendelzon, es muy difícil cuantificar el daño que provocaron los apagones, que duraron varias horas la semana pasada.

“Aquí estamos hablando de industrias que no pueden terminar su proceso de producción, de restaurantes que tienen materias primas o productos procesados, ya sea en frío o congelados, tienen que tirar esos productos porque la cadena de frío no se puede perder”, ejemplificó.

Además, la situación impide a los hoteles que brinden un buen servicio, las tiendas y centros comerciales no pueden hacer transacciones, porque un gran número de estas se hacen con tarjetas de crédito. “Esas ventas que se pierden son ventas que no se recuperan. El impacto económico es enorme”, enfatizó el empresario.

Mayor productor de energía

Asimismo, Mendelzon manifestó que es inaceptable quedarse sin energía eléctrica en un país que se jacta de ser el mayor productor de energía eléctrica per cápita del mundo. “Ser el mayor productor y quedarnos sin energía es algo inaceptable. Nosotros, en los centros comerciales, en un solo día, hemos tenido 10 cortes”, lamentó.

Agregó que a todos los perjuicios hay que sumar las averías de los equipos. “Cuando la energía va y viene, lo único que significa es daño al equipo. Los equipos que se pierden o los equipos cuya vida útil se reduce drásticamente por esta situación”, especificó.

Exigió honestidad a las autoridades de la ANDE y, por lo tanto, al Poder Ejecutivo. “La ANDE es una empresa de todos, es una empresa pública. Y hemos visto, en los últimos días, que los primeros argumentos fueron inversiones insuficientes porque la tarifa es política. Han pasado algunos días y hemos escuchado que hay sabotaje y que se están quemando las líneas. Creo que como ciudadanos paraguayos tenemos que exigir y tenemos derecho a saber exactamente cuál es la situación, cuál es la verdad, qué es lo que está pasando”, dijo Mendelzon.

Al mismo tiempo, pidió que los empresarios sean informados de cuáles son los planes de acción para poder resolver esta crisis energética en las próximas semanas, meses o incluso años, ya que si hay inversiones que se pospusieron, es muy difícil e recuperarlas.

Sobre las respuestas que dio la ANDE hasta ahora, el representante de los shoppings señaló que estas no convencen y que no son claras. “Tenemos que exigir un sinceramiento. Tenemos que saber exactamente dónde estamos parados”, reiteró el empresario.

Reposición de equipos

Por su parte, en representación de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, Oliver Gayet, cuestionó que si los equipos de las empresas se queman y se sigue el proceso normal que tiene la ANDE para reclamar la reposición o reparación de los mismos, demoran más de 90 días en dar respuestas, y que si hay reposición es recién 180 días después. “Necesitamos la reposición de esos equipos de forma inmediata, porque esos son los que nos hacen trabajar el día a día”, manifestó.

Dejamos de facturar 25% por los apagones

Aunque cuantificar el daño que sufrió el gremio de los restaurantes debido a los frecuentes cortes de energía eléctrica registrados en estos días es difícil, el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), Oliver Gayet, estima que las empresas gastronómicas dejaron de facturar por lo menos 25% la semana pasada.

Los restaurantes dejaron de trabajar el jueves al mediodía, el viernes y, en algunos casos, muchos locales gastronómicos también el sábado de noche, porque se quedaron sin luz, por lo que estiman que dejaron de facturar 25% en la última semana a causa de los cortes de la ANDE.

“Es 25% menos para nosotros, 25% menos para el Estado que deja de recaudar IVA (impuesto al valor agregado) y hay cosas que acarrean mucho más que eso, no es solo que nosotros dejamos facturar el 25% que yo no le voy a pagar 25% menos a mi empleado porque no tuve luz, voy a continuar pagándole el salario completo”, se quejó.

Asimismo, dijo que IPS va a exigir que le pague el IPS completo a pesar de no trabajar por culpa del gobierno o por culpa de la ANDE.

“A mí me cuesta muchísimo más que 25%, y los productos que tuve o que mis colegas tuvieron que tirar a la basura, como pizzas congeladas, hamburguesas congeladas, montón de productos a la basura, ¿Cómo vamos a cuantificar eso?”, dijo ayer el representante de los restaurantes a los periodistas.

Extranjeros quedan atrapados en ascensor

“¿Cuál es la experiencia de un extranjero que se queda atrapado en un ascensor cuando hay un corte de luz?”, preguntó la representante de la Asociación de Industria Hotelera del Paraguay (AIHPy), Josefina Otero, quien comentó que están justo en semanas de alta ocupación, con varios eventos en el país. “Es preocupante la situación, porque se trabaja para que Paraguay tenga una buena imagen hacia el exterior, pero que con este tipo de experiencias ¿Quién va a querer venir a invertir en el país?”, dijo.

Comentó que los ascensores se frenaron por la cantidad de cortes de luz, inclusive teniendo generadores. “Con la cantidad de bajas en la tensión, parpadeos que hay, los equipos no dan abasto, no pueden entrar y salir con la cantidad de cortes que hay”, dijo.

A su vez resaltó que es inmensurable el daño al país a nivel de imagen. “Esa persona no quiere volver a un país en el que se queda atrapado en un ascensor, se queda sin aire acondicionado, va a un restaurante y no puede comer porque no hay electricidad. O sea, esa es la experiencia y esa es la imagen que le estamos dando a las personas que vienen por primera vez a conocer el país”, añadió.

En ese sentido, puntualizó que estar viviendo esta situación en semanas de ocupación alta, con un montón de bandas, de técnicos, de músicos que vienen por primera vez a conocer el país y tienen esta experiencia en su hospedaje, para los hoteles es realmente crítico, concluyó.

Estatal no le repuso aparatos de aire descompuestos

El representante de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, recordó como durante un pestañeo que tuvieron el año pasado en el Shopping San Lorenzo, tanto su empresa, Casa Paraná, como el mismo centro comercial tuvieron una pérdida de 50 a 60 millones de guaraníes por la avería de los acondicionadores de aire. Reclamaron a la ANDE pero luego de muchos trámites, no les repusieron los equipos, ni el costo.

“Tal vez en detalle no se puedan dar los gastos o las implicancias financieras pero, imagínense que con cada corte tenés problemas con los aires condicionados, y hoy estar sin aire es un gran problema”, comentó sobre la situación actual.

Agregó que los cortes de energía eléctrica hacen que se vayan descomponiendo los compresores y es un sobrecosto, además es una mala experiencia de compra; entonces nosotros generamos un gran problema a la calidad de vida de nuestros usuarios también y eso obviamente va a ir en detrimento en la recaudación en los ingresos y en la calidad de vida en los empleos”, expresó el empresario.

Asimismo mencionó que esta situación afecta, de manera integral. “No es solamente la falta energía en un punto, sino es una falta de poder seguir creciendo, de poder seguir expandiendo los negocios y generando esos productos y servicios que son de calidad para nuestros clientes”, apuntó.

Senado convoca para el lunes a titular de ANDE

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó convocar al titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa, para el lunes 25 de marzo, a las 9:00, para que responda sobre la crisis energética en todo el país. El pedido fue realizado por el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), quien dijo que inicialmente pensó en la posibilidad de plantear un pedido de interpelación al titular de la ANDE.

El legislador cuestionó que escuelas y hospitales estén sufriendo los cortes de energía con tanta frecuencia como se están presentando.

“¿Quién devuelve la heladera, el aire y los electrodomésticos perdidos por los cortes de energía?”, requirió el senador. Añadió que la ANDE no puede seguir siendo una empresa que no tenga un ente regulador. “En cualquier país donde hay un mercado de energía, hay un ente regulador. La ANDE no tiene ninguna competencia y puedo demostrar que la ANDE está perdiendo mucho dinero, pierde anualmente US$ 200 millones por ineficiencia”, dijo Buzarquis.