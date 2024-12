Caja Fiscal estableció criterios para pago de aguinaldo a jubilados ¿será el 100%?

Los jubilados y pensionados de la Caja Fiscal, administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cobrarán sus haberes y la gratificación o aguinaldo el miércoles 18.

La fecha está establecida en el calendario de pagos de salarios, aguinaldo, jubilaciones y pensiones del sector público, que el MEF dio a conocer ayer en conferencia de prensa.

El informe del MEF señala que los beneficios para los exfuncionarios estarán habilitados para un total de 74.936 beneficiarios, entre jubilados, herederos y pensionados.

La Caja Fiscal abona haberes a los jubilados del sector administrativos, magistrados judiciales, docentes del Ministerio de Educación y universitarios, así como también a los militares y policías retirados.

Los jubilados consultaban recientemente si la gratificación que percibirán en la segunda quincena de este mes representará el 100% de los haberes que perciben o sería menor.

La respuesta de autoridades del MEF

Consultamos sobre ese punto al director de Jubilaciones y Pensiones, Jorge Delgado, y al viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, quienes respondieron que el criterio que aplicarán será el mismo que rigió el año pasado.

El criterio es el siguiente: será del 100% para los que cobran desde enero de 2024, proporcional para los que empezaron a cobrar a partir de febrero y, para los que perciben más de un beneficio, se les pagará solo sobre el mayor.

La ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) “autoriza al Poder Ejecutivo a pagar una gratificación especial anual a los jubilados y pensionados del sector contributivo, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y a la reglamentación que será fijada para el efecto”.

Esta misma disposición ya forma parte del proyecto de ley de PGN 2025, que fue sancionado el último martes 3 por la Cámara de Diputados.

Pensionados y funcionarios públicos

Los primeros que cobrarán los beneficios sociales desde el miércoles 11, según el calendario del MEF, serán los veteranos de la Guerra del Chaco (pensión, subsidio y gratificación), los adultos mayores beneficiarios de la pensión alimentaria y pensionados en general.

Al día siguiente, desde el jueves 12 y hasta el martes 17, cobrarán sueldo y aguinaldo los funcionarios de los diferentes organismos y entidades del Estado.

Los salarios, jubilaciones y pensiones demandarán G. 2,3 billones (US$ 299 millones) y el aguinaldo G. 2,1 billones (US$ 267 millones), de acuerdo con los datos de la cartera de Economía, que representan un total de G. 4,5 billones (US$ 567 millones) que serán inyectados a la economía en este lapso.