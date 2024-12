Ingresos de divisas por Itaipú alcanzaron más de US$ 5.600 millones en últimos diez años

Datos del Banco Central del Paraguay (BCP) muestran que entre 2014 y septiembre de 2024, la hidroeléctrica generó ingresos por US$ 5.626 millones. Este monto representa al 12,6% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2024. Sin embargo, un análisis detallado evidencia una tendencia decreciente en los ingresos provenientes de Itaipú, que pasaron de US$ 565 millones en septiembre de 2014 a US$ 373 millones en el mismo mes del año 2024, reflejando una disminución acumulada de 34% en este período.

El análisis temporal muestra que entre 2014 y 2017 los ingresos permanecieron relativamente estables, con montos cercanos a los US$ 600 millones anuales. Este comportamiento puede explicarse por la estabilidad en la tarifa de cesión de energía, la demanda energética de Brasil y condiciones de producción estables en la represa. Este período destaca como una fase de consolidación en términos de generación de divisas.

En contraste, el período comprendido entre 2018 y 2021 muestra una caída progresiva en los ingresos. Esta disminución puede atribuirse a varios factores, entre los cuales destaca una reducción en la producción energética de Itaipú, posiblemente asociada a restricciones operativas o climáticas. Asimismo, el impacto de la pandemia, que afectó las actividades económicas globales y que pudo haber influido en la menor demanda de energía y en la capacidad de generación de divisas.

Posteriormente, entre 2022 y 2024, se registra un leve repunte en los ingresos, seguido de una nueva reducción, que podría relacionarse con las renegociaciones tarifarias de la cesión de energía. La tarifa previa al periodo 2022 era de US$ 22,6 por kW/mes, mientras que en 2022 disminuyó a US$ 20,75 por kW/mes y finalmente en el año 2023 se ajustó a US$ 16,71 por kW/mes. Los ajustes impactaron directamente en las transferencias realizadas al Estado paraguayo. Además, las condiciones hidrológicas desfavorables que afectan la generación de energía eléctrica pudieron agravar esta situación.

Ingresos con relación al PIB

En términos de participación relativa, se observa que los ingresos por Itaipú han tenido una disminución en su representación con respecto al PIB nacional. En 2014, estos ingresos representaban aproximadamente 1,27% del Producto, mientras que para septiembre de 2024, su participación se redujo al 0,84%.

Aunque Itaipú sigue siendo un pilar clave en la generación de divisas para Paraguay, las dinámicas recientes reflejan retos significativos derivados de cambios tarifarios, condiciones operativas e hidrológicas, y fluctuaciones en la demanda energética.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.