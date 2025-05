Día del Trabajador: jubilados municipales denuncian que llevan tres meses sin cobrar

Floria Galeano, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), denunció públicamente que ella y otros miles de exfuncionarios municipales llevan tres meses sin recibir sus haberes. La situación afecta a más de 2.500 jubilados en todo el país, y algunos, especialmente en el interior, sobreviven con ingresos de apenas G. 600.000, monto que tampoco están cobrando.

“Prácticamente vaciaron nuestra caja. Dilapidaron nuestros inmuebles, nuestras reservas matemáticas están en cero. Esto es una quiebra técnica”, afirmó Galeano.

La exfuncionaria explicó que ya agotaron todas las vías institucionales para reclamar, incluso elevaron el pedido de intervención al presidente Santiago Peña, quien ya cuenta con el decreto necesario desde hace un año.

Denuncian falta de confianza en la administración actual

Los jubilados aseguran que ya no confían en las actuales autoridades de la CJPPM, encabezadas por Venancio Díaz Escobar, quien está procesado por lesión de confianza. Galeano cuestionó la legitimidad de los directivos de la Caja: “No son elegidos por votación democrática. No representan a los aportantes ni a los jubilados”.

Los afectados reclaman que, a pesar de haber aportado durante años para su jubilación, hoy deben pasar necesidades y vivir con incertidumbre. “Nuestra plata debe estar. No tendríamos que estar preocupándonos por esto”, expresó Galeano.

En el Día del Trabajador, los jubilados municipales no tienen nada que celebrar. Exigen que el Gobierno intervenga de forma urgente la CJPPM y garantice el derecho fundamental a una jubilación digna.