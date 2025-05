Itaipú y Yacyretá generaron más de US$ 2.000 millones en cuatro años

Conforme con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), 2024 fue el año con el mayor ingreso total, con US$ 613,9 millones, lo que implicó un crecimiento de 13,9% frente a los US$ 539,2 millones de 2023 y un incremento de 31,9% con respecto a 2022.

El desglose por entidad permite observar que Itaipú continúa siendo la principal fuente de ingreso, con US$ 497,1 millones en 2024, aunque su aporte ha mantenido una trayectoria relativamente estable desde 2021. En contraste, Yacyretá exhibe un repunte significativo: US$ 116,8 millones durante el año pasado, más del doble que en 2023, cuando había transferido US$ 54,3 millones, y casi tres veces más que en 2022 (US$ 78,9 millones). El salto más notorio se dio en junio de 2024, cuando la EBY transfirió US$ 112 millones, el monto mensual más alto registrado en todo el periodo.

Comparación histórica y crecimiento

Al analizar el comportamiento mensual, se observa que Itaipú mantiene una tendencia constante, con valores cercanos a los US$ 30 y por encima de los US$ 40 millones por mes. En cambio, Yacyretá presenta una mayor irregularidad, con meses sin ingresos y otros con valores extraordinarios, como el ya mencionado junio de 2024. Esta diferencia estructural puede atribuirse a la forma en que cada entidad liquida sus transferencias.

El mayor monto anual transferido por Itaipú se produjo en 2023, con US$ 484,8 millones. Yacyretá, en cambio, tuvo un comportamiento más errático. En 2022, superó por primera vez los US$ 70 millones anuales, y en 2024 casi duplicó ese valor, tal como se mencionaba.

Hasta febrero de 2025 y de acuerdo con datos del BCP, el ingreso total de divisas de ambas entidades fue de US$ 113,6 millones, lo que representó una caída de 27,9% respecto al mismo periodo considerado del año 2024. Si bien Itaipú mantuvo su promedio de ingresos con US$ 89,9 millones, la falta de transferencia por parte de Yacyretá explicaron el comportamiento.

Mientras que las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que entre enero y marzo de 2025, las transferencias de las entidades binacionales al Estado paraguayo alcanzaron un total de US$ 152,1 millones, lo que implica un incremento de 18,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este aumento estuvo impulsado principalmente por la inclusión en marzo de los royalties de Yacyretá, que totalizaron US$ 25,2 millones, frente a un valor nulo en 2024, debido a que en ese año no se habían registrado ingresos por esta vía en el primer trimestre.

Por otro lado, los ingresos por compensación de energía bajo la Ley N° 7264/2024 crecieron levemente en 1,3%, alcanzando US$ 57,4 millones, comportamiento que revela cierta estabilidad en este componente, con una leve mejora respecto al mismo periodo del año anterior.

En contraste, los royalties de Itaipú experimentaron una caída interanual de 2,7%, lo que representa una merma de US$ 1,95 millones, al pasar de US$ 71,4 millones a US$ 69,4 millones.

Este desempeño mixto refleja una mayor diversificación en las fuentes de ingresos binacionales, sugiriendo que el comportamiento de Yacyretá podría volver a su patrón irregular tras los picos de 2024, mientras que Itaipú continúa siendo una fuente estable de divisas para el país.

Finalmente, los datos del BCP muestran que las entidades binacionales continúan desempeñando un papel clave en el ingreso de divisas a Paraguay.

La evolución de estos recursos resulta clave no solo para el balance de pagos, sino también para el financiamiento de proyectos e inversiones del Estado paraguayo.

Divisas para el país

Entre 2021 y los últimos datos de 2025, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá (EBY) generaron ingresos de divisas para el país por más de US$ 2.200 millones.

La comparación

