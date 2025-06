Casi US$ 2.700 millones de recursos públicos, en sistema financiero nacional

En primer lugar, el total de depósitos en dólares americanos ascendió a US$ 518.993.798. Dentro de este monto, las empresas públicas lideraron con US$ 229.986.194, lo que representó el 44,3% del total. Esta significativa participación indica una alta presencia de estas entidades en el sistema financiero en moneda extranjera, probablemente relacionada con operaciones que requieren cobertura en divisas. Le siguieron las entidades públicas de seguridad social, que mantuvieron depósitos por US$ 135.382.464, equivalentes al 26,1%. Más atrás, los otros OEE, con US$ 151.641.354 (29,2%), y los entes autónomos y autárquicos, cuya participación fue marginal, con solo US$ 1.983.786, lo que representó el 0,4%.

Por su parte, los depósitos de las entidades públicas en guaraníes mostraron una composición diferente. El total ascendió a G. 17,272 billones (alrededor de US$ 2.200 millones al tipo de cambio actual). En este caso, las entidades de seguridad social, denominadas como “Fondos de Seguridad Social”, concentraron G. 10,477 billones, lo que representó el 60,7% del total. El volumen de recursos marca una diferencia tanto en términos absolutos como relativos frente al comportamiento en dólares, donde estas entidades ocupaban el segundo lugar. En efecto, la marcada preferencia por la moneda nacional responde a la estructura de sus obligaciones previsionales y operativas, que están principalmente denominadas en moneda local.

En segundo lugar, figuró la Administración Central (ADM Central) con un total de G. 2,750 billones, equivalente al 15,9% del total, seguido de los entes autónomos, con G. 1,166 billones (6,7%), lo que representó un salto relevante en comparación con su mínima presencia en dólares. Esta diferencia en composición sugiere que su operativa está fuertemente alineada con el mercado doméstico. Las empresas públicas, que lideraban en depósitos en dólares, se ubicaron en una posición menor en guaraníes, con G. 859,507 millones (5,0%).

Otros actores relevantes incluyen a los municipios, las gobernaciones y otros OEE, tal como se puede observar en la infografía. En la parte inferior del listado aparecen las Entidades Financieras y las Empresas Mixtas.

Finalmente, el “Informe de saldos de OEE en el sistema financiero” permite visualizar no solo el nivel de depósitos por entidad, sino también el enfoque de gestión de cada organismo público, revelando diferencias en la exposición cambiaria y en el uso de la moneda local como medio de resguardo de recursos. Esta información resulta clave para entender la arquitectura financiera del sector público y sus implicancias sobre la liquidez del sistema financiero nacional.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones