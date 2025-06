Pensiones de adultos mayores se suspenden tras 60 días de inactividad, recuerda MDS

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, recordó que las cuentas para la transferencia de la pensión alimentaria a adultos mayores son suspendidas cuando no registran movimientos durante un periodo de 60 días.

Ante reclamos de que se han suspendido las cuentas de algunos adultos mayores que siguen con vida, el ministro Rojas señaló que estas suspensiones pudieron haberse debido a inactividad en las cuentas de los beneficiarios y recordó que el decreto reglamentario de la ley de pensiones para adultos mayores dicta la “suspensión temporal” de las cuentas donde se depositan los fondos “cuando hay 60 días sin movimientos”.

“La pensión alimentaria es una transferencia mensual, se supone que recibe gente en situación vulnerable, sin ingresos”, dijo el ministro. “Con ese criterio se estableció que a 60 días de no haber retirado (el dinero) se suspende esa cuenta y, en caso de que (el beneficiario) demuestre que sigue vivo y justifique por qué no retiró, se le vuelve a habilitar y se le paga de forma retroactiva los dos meses que no cobró”.

Agregó que en caso de que pase más tiempo sin que el beneficiario se manifieste, la cuenta acaba siendo bloqueada y el rubro que le correspondía pasa a ser asignado a otra persona en la lista de espera de beneficiarios.

Cobros indebidos

El ministro habló también del persistente problema de los cobros indebidos de pensiones de adultos mayores fallecidos por parte de familiares que no reportaron sus decesos.

Señaló que esos hechos pueden darse por “actitud inescrupulosa” de familiares que no registran el fallecimiento de sus adultos mayores ante el Ministerio de Salud o el Registro del Estado Civil, aunque también pueden producirse por una falla en la actualización de los registros de esas entidades.

Indicó que el Ministerio de Desarrollo Social establece la lista de beneficiarios tomando como base datos de Identificaciones de la Policía Nacional que son cruzados con las bases de datos del Ministerio de Salud, el Registro Civil, el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras instituciones, y añadió que antes de oficializar la lista, esta es remitida a la Contraloría General de la República para que ese órgano haga sus propios controles.

Admitió que el problema de los cobros indebidos de pensiones es uno que el Estado paraguayo sigue “arrastrando” y dijo estar convencido de que aún hay “una buena cantidad de gente que está cobrando indebidamente”, aunque afirmó que “en gran medida se ha saneado”.

Afirmó que el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando en un mecanismo de “fe de vida” para que los beneficiarios o sus familiares den constancia de que los pensionados siguen con vida, similar a un sistema recientemente implementado por el IPS.