Centro de Importadores, preocupado por “desproporcional” sanción a Biggie

En un comunicado emitido este miércoles, el Centro de Importadores del Paraguay expresó su preocupación por la sanción aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) a la cadena de tiendas Biggie, que obligó al cierre temporal desde hoy de sus 264 locales en todo el país.

Ayer martes, el gobierno del presidente Santiago Peña, a través de los titulares de la Sedeco y la Dinavisa, anunció la “suspensión temporal” y prohibición de la venta en tiendas de Biggie -parte del Grupo Zuccolillo, del que también forma parte ABC Color - de productos regulados por la Dinavisa, alegando que una fiscalización descubrió productos supuestamente defectuosos, vencidos o reetiquetados en 12 locales de la cadena.

El Centro de Importadores señaló la ”desproporcionalidad de la sanción ante las eventuales faltas cometidas” y resaltó también la “excepcionalidad” en la forma y los plazos en que esas instituciones actuaron “para aplicar una sanción cuyos objetivos no son claros”.

“Las mismas reglas”

Argumentan que la sanción a Biggie demuestra que “las mismas reglas” no se aplican para todos cuando sigue existiendo importación y venta de productos sin registro sanitario en las calles de ciudades como Asunción.

El comunicado va acompañado de una imagen de uno de esos puestos callejeros de venta de productos presumiblemente de contrabando cerca de la intersección de las avenidas General Santos y Fernando de la Mora, supuestamente tomada hoy, con el mensaje “¿Cómo están los productos en esta sucursal?”

El Centro de Importadores añade que sería lamentable que recientes avances en credibilidad de instituciones como la Dinavisa o Sedeco se pierdan por el “uso discrecional” de su autoridad.

“Las últimas decisiones políticas y económicas restan confianza, credibilidad, seguridad jurídica e institucional”, concluye el comunicado.