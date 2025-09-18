Economía

La construcción celebra a sus líderes y reafirma papel de motor económico

La industria de la construcción, uno de los principales motores de crecimiento económico y desarrollo en Paraguay, vivió el miércoles 17 de septiembre una noche de reconocimiento y celebración con la 28ª edición del Top de Marcas de la Construcción y la Gran Gala de la Construcción.

18 de septiembre de 2025 - 17:03
Guillermo Mas, past president de Capaco; José Luis Heisecke, actual titular de este gremio; Mario Schussmuller y Paul Sarubbi, presidente de Cavialpa.
El Top de Marcas de la Construcción y la Gran Gala de la Construcción, desarrollados en sede del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), reunió a arquitectos, ingenieros, empresarios, proveedores, artistas plásticos, decoradores y autoridades gubernamentales, consolidándose como un espacio de encuentro entre los actores que dan forma al presente y futuro del sector.

Durante la ceremonia se distinguió a empresas, profesionales y marcas que impulsan la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y el esfuerzo constante por contribuir al desarrollo integral del país.

En esta edición del Top de Marcas de la Construcción se premiaron 100 categorías, lo que refleja la amplitud y dinamismo del sector constructor paraguayo. Para definir a los galardonados, se realizaron encuestas a través de una consultora externa, que incluyeron tanto a profesionales (70%) como al público en general (30%) en los departamentos de Central, Itapúa y Alto Paraná.

El Ing. Amílcar Troche, presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, expresó su satisfacción al recibir a los protagonistas de esta industria en la casa del CPI. “Distinguimos a todos los que participan activamente con ideas, proyectos, fabricando, vendiendo. Tenemos el orgullo de recibirlos en nuestra casa”, afirmó, agradeciendo también el esfuerzo y talento de cada profesional, marca y gremio.

El Ing. Amilcar Troche, de CPI, y el Dr. Benjamín Barán, ministro en Conacyt.
Un espacio que trasciende la construcción

La ceremonia no solo puso en relieve a los referentes de la construcción, sino también a entidades gubernamentales y a personalidades de las artes visuales, reflejando la interconexión entre creatividad, infraestructura y desarrollo social.

De esta manera, la Gala de la Construcción, organizada por el Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos (GPEE), reafirmó el papel estratégico de la construcción como motor de progreso en Paraguay, al mismo tiempo que celebró a quienes, con su trabajo, innovación y compromiso, contribuyen a transformar el entorno y abrir nuevas oportunidades para el país.

Stella Guillén, presidenta de AFD.
El Reconocimiento Especial 2025 en el Sector de la Construcción fue otorgado a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), presidida por Stella Guillén; al Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), por Andrea Vázquez; y al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), cuyo ministro es Javier Giménez.

En la categoría Trayectoria Profesional en Arquitectura, se distinguió a la Arq. Margarita Orué Malatesta, la Arq. Alicia Sánchez y el Arq. Enrique Jorge Bravard Sole, por su aporte y legado en la profesión.

La Trayectoria Profesional en Artes Visuales reconoció al Arq. Félix Toranzos, a la Sra. Sandra Ortega y al Sr. Néstor Portillo, quienes han contribuido al fortalecimiento del vínculo entre arte y construcción.

Victor Hugo Villasboa, viceministro de Vivienda; Emiliano Fernandez, viceministro de Transporte; Gianmarco Felippo, presidente de CECOEL; Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del MOPC.
En el ámbito de la Trayectoria Profesional en Ingeniería, fueron distinguidos el Prof. Dr. Ing. Benjamín Barán Cegla y el Ing. Sergio Samaniego, referentes por su destacada labor académica y profesional.

Trayectoria gremial

La Trayectoria Gremial tuvo como protagonistas al Ing. José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), y al Master Ing. Humberto Costanzo, presidente de la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC). También al Ing. Gianmarco Felippo, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel), y al Ing. Raúl Constantino, presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei).

Asimismo, recibieron distinciones el Ing. Nelson Cháves, expresidente de la Capaco, y el Ing. Roque Ardissone, expresidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), en reconocimiento a su liderazgo y aporte gremial.

El Premio Líderes de la Construcción fue entregado al Arq. Víctor González Acosta, por su valiosa contribución al desarrollo del sector en Paraguay.

Gran Gala de la Construcción condecora a las figuras destacadas 18-09-2025
En cuanto a las empresas, el reconocimiento a la Empresa Familiar del Año 2025 fue para el Grupo Schussmuller. El premio a la Industria del Año 2025 se otorgó a Kingspan MV Paraguay.

La Empresa del Año 2025 en el Sector de la Construcción fue Mercoeste S.A.E.C.A., mientras que la Marca del Año 2025 correspondió a James Paraguay.

El premio a la Empresa Exportadora del Año 2025 fue concedido al Grupo Luminotecnia, consolidado en el mercado internacional.

Finalmente, la distinción a la Trayectoria Empresarial 2025 en el Sector de la Construcción fue para el Grupo Aceros Paraguay y El Sol Seguros, dos compañías con una amplia trayectoria y compromiso con el sector.

