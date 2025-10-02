Corte de energía eléctrica afectó parte del edificio central de la ANDE

Parte del edificio de la sede central de la ANDE se quedó ayer sin luz en horas de la mañana. Se trata de edificio MB4, como le llaman en la institución. Es un sector de aproximadamente 7,5 Ha, según indicaron funcionarios de la estatal.

El incidente demuestra que nadie está exento de un apagón, ni siquiera la sede central de la empresa encargada del sistema eléctrico nacional, en el lugar donde, paradójicamente, se supone que la energía eléctrica debe iluminar con mayor estabilidad.

Al ser consultado sobre el hecho, el director de Distribución de la ANDE, Ing. José González, confirmó el evento y explicó la causa de la interrupción, así como las maniobras que realizaron para restablecer el servicio. “Tuvimos la avería de un tramo subterráneo (dos fases de línea subterránea de 240 mm2) de uno de los alimentadores de la subestación San Miguel, que alimenta a uno de los edificios de la sede central de la ANDE", detalló el Ing. González.

El director de Distribución aseguró que la situación fue normalizada con prontitud gracias a procedimientos internos. “Con maniobras de transferencias entre alimentadores de la misma subestación fue normalizado este evento", explicó el Ing. González.

