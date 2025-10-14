Pilar vivió una fiesta histórica con récord de visitantes e impacto económico millonario

La capital del duodécimo departamento celebró sus 246 años de fundación y el día de su Santa Patrona, la Virgen Nuestra Señora del Pilar, el pasado 12 de octubre.

Lea más: Festejos por los 246 años de Pilar buscan impulsar turismo y economía local

Para la ocasión, se organizó un extenso calendario de actividades artísticas, culturales y deportivas que superó todas las expectativas, tanto en participación como en impacto económico.

Bajo el lema “Pilar vive”, las celebraciones se iniciaron el 1 de octubre con exposiciones de arte, competencias deportivas de nivel internacional, incluido un torneo de básquetbol, festivales de danza y canto, moto paseos y torneos de pesca.

El plato fuerte se desarrolló durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre, con la presencia de destacados grupos nacionales e internacionales como Callado y Azteca (México), el folklorista argentino Iván Ruiz, y Los Ladrones Sueltos y los grupos nacionales Kchiporros, Refugio de Amor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Plaza de los Héroes reunió a unas 20 mil personas, que disfrutaron de un espectáculo multitudinario en un ambiente familiar y festivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El evento registró un movimiento comercial sin precedentes, dinamizando la economía local en múltiples sectores.

Según datos de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Pilar, el fin de semana atrajo a más de 6.000 turistas, quienes participaron de las diversas actividades previstas.

Aseguran que el sector hotelero alcanzó su máxima capacidad, con 1.000 camas ocupadas entre hoteles, posadas y alojamientos alternativos.

Estiman que inyección económica directa generada por los visitantes se estimó en G. 4.750 millones, mientras que el consumo interno de los pilarenses en comercios, gastronomía, transporte y servicios superó los G. 6.804 millones, totalizando un impacto económico global de Gs. 11.554 millones, equivalente a unos USD 1,6 millones.

El intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR), destacó que se cumplió el objetivo de posicionar a la ciudad como un destino turístico emergente y motor de desarrollo para el departamento de Ñeembucú.

“No hacemos las cosas solo para festejar. Buscamos que Pilar sea un atractivo con actividades culturales, artísticas y deportivas. La combinación de espectáculos musicales y ferias gastronómicas consolida a nuestra ciudad como un polo turístico de eventos”, subrayó.

Ramírez resaltó además el comportamiento ejemplar del público y el fuerte movimiento en rubros como hotelería, combustibles, transporte, artesanía y gastronomía típica.

“Todo se desarrolló con normalidad, sin ningún incidente”, señaló.

Finalmente, el jefe comunal destacó que los resultados confirman que la industria creativa y los eventos culturales pueden convertirse en motores reales de desarrollo económico para Pilar y el departamento.