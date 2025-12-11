Las emisiones primarias en la bolsa ya superan los US$ 1.000 millones

En un año en que la economía paraguaya está creciendo a un ritmo superior al 5%, la emisión de títulos en el mercado bursátil local experimenta una importante expansión como muestra del ímpetu que están adquiriendo los proyectos de inversión desde las empresas, detallaron ejecutivos de Cadiem Casa Bolsa y Consultora Mentu asociados en una exposición sobre el desempeño del mercado de valores en este año.

En ese sentido, el economista César Paredes directivo de Cadiem expuso las cifras del mercado de capitales que confirman este buen desempeño.

Según detalló, los volúmenes de operaciones en el mercado primario (de nuevas emisiones) llegaron a G. 7,180 billones (US$ 1.025 millones) al cierre de noviembre, desbancando así al anterior récord de G. 7,107 billones que se había registrado durante todo el año 2023. En el 2024, el volumen anual de este mercado se ubicó en G. 6,2 billones y si se compara con el acumulado hasta noviembre, el 2025 arroja un crecimiento interanual de 60,5%.

Lea más: Mercado bursátil: Negocios en bolsa ya llegan a US$ 7.000 millones

Es una señal positiva

Paredes detalló que el dinamismo que experimenta el mercado primario de la BVA es una señal muy positiva respecto a los proyectos que se están llevando adelante en el país, para cuya concreción se está acudiendo a la Bolsa en busca de financiamiento

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El dinamismo del mercado primario de la Bolsa acompaña al aumento que está teniendo la inversión en general y se observa por ejemplo en la importación de maquinaria y equipos (+19,4% interanual a octubre 2025) y la formación bruta de capital fijo (proyección de +16,8% para el presente año), indicadores que anticipan crecimiento”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El economista reconoce, sin embargo, que los volúmenes de emisión de títulos en la BVA necesitan seguir aumentando, por lo menos hasta un nivel de US$ 2.500 millones al año y a 5% del Producto Interno Bruto (PIB), para sostener el crecimiento y aprovechar el potencial que está presente en los distintos sectores económicos del país. “Los resultados están dentro de lo esperado. Creo que el 2026 va a ser más fuerte todavía, se va a acudir más inclusive al mercado de valores para financiamiento”, afirmó.

En lo que respecta al rendimiento siguen siendo más convenientes que los instrumentos tradicionales de la banca, por lo que también suma el interés de los inversionistas en volcarse al mercado de capitales.

Lea más: Desde sector bursátil destacan el buen momento para las inversione

Mejores rendimientos

Las emisiones de títulos en la BVA durante el 2025 se realizaron a una tasa de interés promedio de 10,3% para las operaciones en guaraníes, a un plazo promedio de 4,4 años; mientras que la tasa de interés promedio en dólares fue de 7,15% y el plazo promedio se ubicó en 4,3 años.

A modo de comparación, las tasas de interés de los Certificados de Depósito de Ahorro (CDAs) en el sistema financiero estuvieron en un promedio de 9,04% para las captaciones en guaraníes y de 5,77% en dólares, según registros del Banco Central del Paraguay (BCP).

En lo que respecta al mercado secundario también ha reportado un buen desempeño y está llegando a los G. 46,8 billones hasta noviembre del 2025, con un incremento de 16,6% respecto al mismo periodo del 2024.

En término globales, la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) registró un volumen de operaciones de G. 54,1 billones (US$ 7.749 millones) hasta el décimo primer mes del presente año, monto que supera en 21% al del mismo periodo del 2024 y a los G. 51,5 billones que se negociaron durante todo el año pasado