Productos sin registro sanitario: Gremio lamenta inacción legislativa

El gremio advierte que la falta de resolución mantiene vigente la medida cautelar y facilita que los productos sin registro ganen espacio en el mercado sin un marco claro de control.

Desde hace años ingresan al país productos que no cumplen con el Código Sanitario ni con otras normativas relacionadas. Para eludir las reglamentaciones que exigen la trazabilidad e inocuidad de las mercaderías, ciertas firmas importadoras promueven acciones de inconstitucionalidad contra dichas disposiciones y solicitan medidas cautelares que suspendan sus efectos.

Lea más: Productos sin registro sanitario: Senado se interioriza de las denuncias de gremios

Otorgan medidas cautelares

Esta situación, según los afectados, se prolonga desde hace más de 10 años, pero se “agravó” en los últimos dos años porque la Corte Suprema otorgó numerosas medidas cautelares que permitieron la importación de alimentos y bebidas sin los permisos correspondientes, como se observa en el cuadro con el listado de acciones de inconstitucionalidad promovidas contra las exigencias sanitarias.

En ese sentido, en septiembre pasado, la Comisión de Investigación del Senado recibió a gremios importadores de distintos rubros, proveedores y supermercadistas para abordar el impacto de esta problemática en la salud de la población, en la economía y en la competencia leal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Comisión transitoria

Tras esa audiencia, se decidió conformar una comisión transitoria integrada por senadores de distintas bancadas, con la intención de realizar un seguimiento de las importaciones ilegales de productos que están bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La senadora y presidenta de la Comisión, Lilian Samaniego, confirmó a nuestro medio que “los trabajos continuarán en marzo” y que no se reunieron con miembros de la Corte Suprema.

Entre tanto, Dumot indicó que, lamentablemente, no progresa la comisión de la Cámara Baja que se formó con un plazo de 180 días y que está feneciendo este diciembre. Además, afirmó que no emitieron ningún dictamen ni se reunieron con autoridades de la máxima instancia judicial.

Aseguró que los gremios afectados tenían altas expectativas de encontrar una solución al involucrarse el Poder Legislativo, de manera que se pueda constatar “mayor visibilidad del impacto que tienen sus medidas en los distintos sectores de la población y los sectores económicos”.

“Más preponderancia a temas políticos”

El empresario cuestionó que la falta de avances pudo deberse a que empiezan a tener más “preponderancia los factores políticos”, dejando de lado temas tan trascendentes como este, que también el sector legislativo debe atender.

“La medida sigue vigente y cada vez es más amplia, ganando cada vez más espacio en el mercado ese tipo de productos. La Dinavisa no tiene capacidad de gestión para salir a controlar todo el territorio del país ni para incautar las mercaderías”, apuntó.

Agregó que de acuerdo con la versión de uno de los ministros de la Corte, es que solamente autorizan la importación y no la comercialización. En ese marco, sostuvo que sería imposible controlar los 40.000 o 50.000 puntos de venta que existen en Paraguay una vez autorizada la importación.

“Allí es donde digo que los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo deberían juntarse en algún momento para entender cuáles son los desafíos del país y trabajar de manera coordinada”, contó.

Buscan solución

Añadió que, como gremio, están buscando una solución a esta problemática desde hace tiempo. Con esta reunión con legisladores, el empresariado se interioriza sobre los trabajos que realizará la Comisión y promete facilitar la información necesaria, así como trabajar en conjunto.

Lea más: Productos sin registro sanitario: ¿cuál es la multa que impone Dinavisa a las empresas infractoras?

Mayor gravedad

Dumot detalló que las empresas soportan desde hace años el ingreso de perfumes y cosméticos. Ahora la situación es aún más complicada, pues entran alimentos sin registros y se está a “un paso” de que ingresen también medicamentos, alertó, por lo que la situación “está tomando mayor gravedad”.

Subrayó que, por el contrario, la situación se agravó, ya que anteriormente no se concedían medidas cautelares para productos de consumo humano, mientras que en los últimos años sí se otorgaron dos medidas cautelares que afectaron a alimentos, bebidas y suplementos nutricionales, y que probablemente se esté “a un paso de los medicamentos”, reiteró