Ingenieros dicen que la autonomía de la ANDE y el sistema eléctrico están en riesgo

El secretario de la Unión de Ingenieros de la ANDE cuestionó duramente los decretos que establecen nuevas tarifas eléctricas para grandes consumidores.

“Nosotros nos regimos por nuestra carta orgánica, que es la ley 966, y ahí establece claramente que el órgano competente para el establecimiento de las tarifas es la ANDE, no el MITIC ni el Ministerio de Industria y Comercio”, afirmó.

Lea más: Arriesgan la sostenibilidad financiera y operativa de ANDE, advierte la UIA

Estas declaraciones se dan luego de que, mediante el decreto 5.306, el presidente Peña y sus ministros Javier Giménez (MIC) y Gustavo Villate (MITIC) decidieran establecer y desarrollar las “Industras Convergentes”.

Además, crearon el grupo de consumo de industrias convergentes y deciden “las tarifas de energía eléctrica” de las que se beneficiará este grupo especial”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tarifas impuestas por debajo de los costos

Torres sostuvo que se imponen tarifas “muy por debajo de nuestros costos” y que eso compromete directamente la sostenibilidad del sistema eléctrico. Recordó que la ANDE viene solicitando desde hace años un reajuste tarifario técnico para poder sostener el servicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ingenieros advierten riesgos

“Ese aumento tarifario técnico que nosotros estamos solicitando hace tiempo es en torno al 40% hoy en el corto plazo. Mañana va a estar entre 60 o 70% seguramente, porque vamos a necesitar comprar o generar energía”, explicó.

Sin embargo, advirtió que con estos decretos se obliga a la ANDE a mantener tarifas fijas por hasta 15 años para ciertos sectores.

Criptominerías podrían aprovecharse

Según Torres, los decretos hacen referencia directa a tarifas para data centers y proyectos vinculados al hidrógeno. Indicó que esto puede permitir que empresas vinculadas a criptominería busquen encuadrarse como data centers para acceder a tarifas más bajas.

“Ahora todas las cripto van a irse al ministerio y van a decir: ‘Nosotros somos data center y tienen que aplicarnos la tarifa baja’”, alertó.

El dirigente gremial sostuvo que la aplicación de estas tarifas podría generar un perjuicio patrimonial al Estado. “Esto es un daño contra el patrimonio público”, afirmó.

Agregó que, desde su perspectiva, un decreto no puede estar por encima de una ley.

Lea más: Ingenieros de la ANDE, advierten que las soluciones “irresponsables” pueden quebrar a la estatal

Preocupados por el futuro energético

Torres reveló además que la ANDE mantiene una deuda aproximada de 1.200 millones de dólares con bancos y que el servicio anual de deuda supera los 200 millones de dólares. Además, dijo que la institución enfrenta un futuro difícil en materia de abastecimiento.

“Hace unos días llegamos a una demanda de aproximadamente 5.500 megavatios, y nuestro parque de generación está en torno a 8.700 megavatios. Con toda esta industria se va acortando esa brecha”, explicó.

Afirmó que la ANDE necesita ejecutar planes de expansión en generación, transmisión y distribución, pero que esos costos deben ser incorporados a la tarifa para garantizar la sostenibilidad del sistema.

“Estamos regalando la energía”

Torres lamentó que Paraguay esté ofreciendo energía a precios que no reflejan su valor real. “En el mundo no hay energía, y nosotros estamos regalándola. Eso es lo penoso”, expresó.

Finalmente, sostuvo que la Unión de Ingenieros de la ANDE no se opone a la industrialización del país, pero considera que debe darse sobre la base de un sistema eléctrico sólido.

“Un sistema eléctrico fuerte no se consigue con niveles tarifarios por debajo de nuestros costos”, concluyó.