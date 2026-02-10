Productores denuncian especulación en el precio de la soja y exigen transparencia

Los productores asociados a la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) manifestaron su malestar por lo que consideran un manejo especulativo en la cadena de comercialización de la soja, específicamente en la aplicación del denominado “premio”, un descuento aplicado sobre el precio de referencia de Chicago.

Según el comunicado emitido por la CAP, esta situación se agrava en plena época de cosecha, cuando los productores necesitan vender su producción. Aseguran que a medida que el precio internacional de la soja sube, el productor paraguayo recibe menos retribución por tonelada, debido a la modificación del descuento aplicado.

Esta práctica genera, según el gremio, una “percepción generalizada de especulación por parte de empresas multinacionales”, que impacta directamente en el ingreso del productor, independientemente de los valores del mercado internacional que sirven como referencia.

En el comunicado difundido, los productores exigen mayor transparencia en la comercialización de la soja, con información clara y coherente sobre la conformación de los precios y los motivos del aumento del “premio”. Advierten que de no aclararse la situación, podría producirse un daño mayor en el relacionamiento entre los distintos actores de la cadena de valor, debido a la pérdida de confianza en las empresas y en el sistema de exportación y comercialización.

“Como integrantes fundamentales de la cadena de valor de la soja, exigimos respeto y un trato digno”, expresa el comunicado.