Déficit fiscal anualizado se ubicó en 2,0% del PIB en enero

La presentación virtual estuvo a cargo del Viceministerio de Economía y Planificación (VEP), y contó con la participación de Nathalia Rodríguez, gerente de Economía, y Rolando Sapriza, director de Política Macro Fiscal.

Las autoridades ratificaron la intención del Gobierno de retornar al tope legal del 1,5% del PIB para el cierre del año, en cumplimiento de la Ley N° 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal, señalando que el resultado actual se encuentra “en línea con el proceso de convergencia fiscal”.

Al considerar únicamente el mes de enero, la Administración Central registró un déficit fiscal acumulado de -0,2% del PIB, que equivale a G. 630 mil millones, equivalente a US$ 94,2 millones.

Este saldo rojo prácticamente se triplicó en términos nominales en comparación al mes de enero de 2025, cuando el déficit fue de G. 226 mil millones.

Según explicaron desde el MEF, esta situación se dio por una combinación de menor dinamismo en los ingresos y una mayor ejecución de gastos considerados estratégicos.

Crecimiento del gasto total

Por otro lado, el crecimiento del gasto total fue del 10,4%, “priorizando áreas estratégicas”, según detalló el ministerio.

Desglosando los porcentajes, el Gobierno destinó un 76,2% del gasto total a Sectores Estratégicos, entendiéndose a estas funciones como Educación en un 21%, Salud en 15,1%, Programas Sociales 14,6%, Seguridad Social un 11,7%, Seguridad 12,5% y un 1,3 a otros servicios sociales.

“Dentro de ese crecimiento del 10,4 %, la administración gubernamental llevaba un 8,5 % y servicios de la deuda un 12,4 % en el mes de enero”, agregaron los representantes de la cartera de Economía en la presentación virtual.

Asimismo, el MEF señaló que se dio un aumento del 55% en el gasto en donaciones en comparación al mes de enero del año pasado. En este aspecto, destacaron el incremento del 120% en las transferencias del MEF destinadas al programa “Hambre Cero”.

Ingresos totales: contracción moderada

En tanto, el comportamiento de los ingresos totales mostró una contracción moderada, con una caída del 0,5% en variación interanual.

Aunque la recaudación tributaria mostró un marginal crecimiento del 0,3%, el resultado general fue afectado negativamente por dos factores principales. En primer lugar, los ingresos provenientes de las entidades binacionales cayeron drásticamente un 31,5%, representando una disminución de G. 100 mil millones respecto al año anterior.

En segundo lugar, los impuestos externos registraron una caída del 11,6%, atribuida por los técnicos a la apreciación del tipo de cambio, de aproximadamente un 15%, lo que redujo la base imponible en guaraníes a pesar del aumento en las importaciones en dólares.

Finalmente, la inversión pública alcanzó los G. 348 mil millones, lo que marca una diferencia menor de G. 32 mil millones en comparación al mismo periodo del año pasado.

A pesar de representar una variación interanual negativa del 8,5%, el monto de ejecución se mantiene por encima del promedio histórico para un mes de enero.