Gasto Social se totalizó en unos G. 2,9 billones en enero

El análisis, elaborado por la Dirección General de Presupuesto del Viceministerio de Administración Financiera (VAF), resalta que el monto ejecutado en el primer mes del año representa un incremento interanual del 11,4% en comparación con el mismo periodo del 2025.

“Este crecimiento se explica principalmente por el mayor desembolso en el área de Promoción y Acción Social, que registró un aumento del 43%, impulsado fundamentalmente por las transferencias realizadas”, reza parte del documento del MEF.

Lea más: Deuda a constructoras: instan al Estado licitar solo las obras que puede pagar

Así fue la distribución

El sector de Educación fue el que concentró la mayor parte del gasto con G. 972.000 millones, seguido por Salud con G. 673.000 millones y Promoción y Acción Social con G. 643.000 millones.

La Seguridad Social ejecutó G. 512.000 millones, mientras que otros servicios sociales representaron la menor porción con G. 69.000 millones, lo que en conjunto se alinea con el monto total apuntado por el MEF.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El informe destaca que el gasto social mantuvo una alta prioridad fiscal, alcanzando el 61% del total de la ejecución de la Administración Central en enero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La deuda pública aumentó US$ 2.326 millones en un año de este gobierno

Este dato implica que, de cada G. 100 ejecutados por la Administración Central, G. 61 se destinaron a programas de servicios sociales.

“Este porcentaje se mantiene en línea con el promedio registrado en los últimos cinco años, que se sitúa en 62% respecto a los demás servicios contemplados en la clasificación funcional del gasto”, detalló la cartera de Economía.