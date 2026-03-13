Transformadores en desuso: dicen que están en proceso de adecuación ante el MADES

La defensa de las empresas Di Trento y Oils Trader sostienen que el retiro físico de los transformadores de los depósitos de la ANDE se inició el 27 de enero de 2026, y no en diciembre de 2025 como sugieren las denuncias. Argumentan que la subasta solo representó la adjudicación formal, pero que la posesión efectiva y la responsabilidad operativa comenzaron un mes después.

La defensa asegura que la firma RI S.A. elaboró un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, un Plan de Gestión Ambiental y un Manual de Buenas Prácticas, los cuales fueron formalizados ante el Ministerio del Ambiente (MADES) bajo el expediente N° 1079/2026 el pasado 11 de febrero. Según este argumento, la empresa se encontraba en pleno proceso de adecuación a las normativas vigentes en el momento de los operativos.

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Finalmente, los representantes legales calificaron como “jurídicamente insostenible” la pretensión de que las obligaciones ambientales nazcan antes de que el comprador tenga la posesión física del bien. En su escrito, solicitan que se considere que los trabajos realizados en el depósito de Capiatá formaban parte de un cronograma de adecuación ante las autoridades ambientales correspondientes.

Sin embargo, cabe recordar que la ANDE inhabilitó a 11 empresas a participar de la subasta de estos transformadores por supuestamente carecer de licencia ambiental para el almacenamiento de los equipos que contienen aceites tóxicos.