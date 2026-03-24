Empresarios de Latinoamérica se reúnen en Asunción en foro de integración y liderazgo

Asunción será este 25 de marzo el epicentro de un encuentro empresarial que apunta a fortalecer la integración económica de la región. El Foro Conecta Latam, organizado por la Red de Empresarios de América Latina (REAL), se desarrollará en el Hotel Dazzler, desde las 8:30.

El foro reunirá a líderes de Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Brasil, buscando equilibrar negocios, fe y expansión regional en América Latina, bajo el lema “Donde líderes guiados por Dios trascienden”.

Durante la conferencia de prensa previa desarrollada esta mañana, la fundadora de la iniciativa, Camila Terrazas, destacó el carácter estratégico del evento y el rol que Paraguay comienza a jugar en el mapa empresarial regional. “Conecta Latam puede ser un antes y un después en esta tierra maravillosa, Paraguay, que nos ha conectado varios países de América Latina”, afirmó.

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Terrazas subrayó además que el país se convertirá en sede permanente del encuentro al ser un “hub regional”. “Hemos decidido hacerlo de manera estática acá en Asunción. Así que cada 25 de marzo vamos a poder tener este evento acá”, anunció, posicionando a Paraguay como un hub regional de negocios.

Conferencias magistrales y networking

“El objetivo es que también haya networking, que se cierren negocios”, remarcó Terrazas. La jornada incluirá contenidos sobre desarrollo inmobiliario, fondos de inversión, liderazgo empresarial y educación, además de paneles de “mujeres y hombres visionarios”.

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El cierre del evento estará marcado por la presentación de un libro colectivo con historias de empresarios de la región, reflejando el enfoque en legado y construcción de valor a largo plazo.

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Empresarios destacan el valor de la integración

Los participantes de la conferencia de prensa, que serán expositores en el foro de mañana, coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos empresariales en América Latina, en un contexto global desafiante.

Gustavo Guerra, de Colombia, sostuvo que el objetivo es “crear más y mejores empresarios”, destacando que al apoyar al sector empresarial “se apoyan las economías de los países, se genera empleo y sostenibilidad”. Además, subrayó que la región debe fortalecerse internamente ante los cambios globales: “La sustentación depende de cómo nuestras economías estén mucho más fuertes”.

Por su parte, Carolina Arroyo, de Costa Rica, puso el foco en el liderazgo y la protección patrimonial, señalando que su aporte está orientado a ayudar a las familias a resguardar su patrimonio y a que los líderes puedan proyectar su liderazgo de manera coherente, tanto interna como externamente.

En tanto, el intercambio regional como una oportunidad de crecimiento conjunto fue lo valorado por Aldo Fuertes, de Perú. “Es una oportunidad grandiosa de conocer a líderes, interactuar, compartir y conocer más de este país”, dijo. Además, destacó el potencial latinoamericano: “Tenemos recursos naturales y capital humano de gran talento que puede aportar mucho al mundo”.

Desde Paraguay, Nora Elgue resaltó el rol del país como anfitrión del encuentro y la importancia de recibir a referentes regionales: “Nos proyectamos como paraguayos a ser unos excelentes anfitriones y recibir a estas grandes personalidades”.

La educación como pilar de desarrollo

En el programa está también destado el lugar de la inversión en educación como único camino para el progreso de los países de Latinoamérica. En ese sentido, Ricardo Dreyfous, de Puerto Rico, enfatizó la necesidad de transformar la educación como base del desarrollo.

“De la forma en que nos eduquemos, podemos transformar la sociedad completa”. Asimismo, llamó a preparar a las nuevas generaciones para un mundo sin fronteras tradicionales: “Tenemos que lograr que nuestros estudiantes se preparen para ese futuro donde pueden impactar al mundo entero”.